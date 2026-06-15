Exámenes de los 3 menores presuntamente víctimas de abuso fueron remitidos a las autoridades

Las autoridades avanzan en la investigación de un presunto caso de abuso sexual contra tres menores de edad ocurrido en un apartamento del sector de Chicó Norte, en el norte de Bogotá. En las últimas horas, la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. informó que los niños ya fueron sometidos a las valoraciones médicas, psicológicas y sociales contempladas en los protocolos de atención para este tipo de casos.

De acuerdo con la entidad, los hermanos, de 15, 7 y 4 años, ingresaron el domingo 14 de junio a una institución de salud tras la activación de un Código Blanco, mecanismo que establece la ruta de atención para posibles víctimas de violencia sexual.

Referencia abuso IA

“Los menores recibieron atención mediante una valoración interdisciplinaria integral, a cargo de profesionales en pediatría, psiquiatría y trabajo social. En el marco del protocolo de Código Blanco, se llevó a cabo la valoración médica general y especializada, la evaluación psicológica y psiquiátrica, la entrevista social y los exámenes médico-legales iniciales, de acuerdo con la pertinencia clínica, así como la habilitación de espacios seguros para la entrevista forense en articulación con la Fiscalía General de la Nación”, dicen en el comunicado.

La Subred señaló que todas las actuaciones se desarrollaron bajo estrictos protocolos de protección de la niñez, garantizando la confidencialidad de la información y evitando cualquier forma de revictimización.



Los resultados de las valoraciones, que tienen carácter reservado, fueron remitidos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a Medicina Legal y a la Fiscalía General de la Nación, entidades encargadas de continuar con las investigaciones y determinar las medidas a seguir.

Asimismo, la entidad confirmó que desde el ingreso de los menores se contó con el acompañamiento de la Defensoría de Familia del ICBF, la Policía de Infancia y Adolescencia y la Procuraduría General de la Nación.

Mientras avanzan las diligencias judiciales y forenses, los tres menores permanecen bajo protección del ICBF dentro del proceso de restablecimiento de sus derechos.