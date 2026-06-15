ICBF pidió no difundir videos del caso de presunto abuso en Usaquén, Bogotá

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se pronunció sobre el caso de presunta violencia sexual contra un menor de edad ocurrido en un apartamento del norte de Bogotá y que se conoció públicamente tras la difusión de videos en redes sociales este 14 de junio.

A través de un comunicado, la entidad informó que activó de manera inmediata la ruta de atención para garantizar la protección integral y el restablecimiento de derechos de los niños involucrados.

Según explicó el ICBF, las acciones se adelantaron de forma articulada con la Policía de Infancia y Adolescencia, que realizó las labores de protección urgentes, mientras un equipo de Defensoría de Familia inició las actuaciones administrativas correspondientes para verificar las condiciones de los menores y garantizar el acompañamiento institucional.

“La protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes requiere un manejo cuidadoso y respetuoso de la información mientras avanzan las actuaciones oficiales”, indicó la entidad en su pronunciamiento.



La directora del ICBF, Astrid Cáceres, aseguró que dos niñas y un niño fueron puestos a disposición de la entidad tras el operativo de rescate y actualmente están siendo valorados por el sistema de salud dentro del proceso de verificación de derechos

Además, señaló que el procedimiento se desarrolló con acompañamiento de otras autoridades y bajo seguimiento institucional. “Esperamos el reporte oficial del ente de salud y de Medicina Legal”, escribió en su cuenta de X.

En visita a los niños del rescate realizado por la policía de infancia, se encuentra que el proceso está siendo adelantado en rigor y con presencia de la procuraduría, esperamos el reporte oficial del ente de salud y de medicina legal. Se revisaron los tiempos de respuesta y el… — Astrid Eliana Cáceres (@AstridCaceresC) June 15, 2026

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El caso se reportó este domingo en la localidad de Usaquén, luego de que vecinos alertaran a las autoridades sobre un presunto caso de abuso sexual contra un niño dentro de un apartamento. Videos grabados por residentes comenzaron a circular en redes sociales y generaron indignación entre la comunidad.

La Policía Metropolitana de Bogotá intervino en el lugar, rescató a los menores y detuvo a un hombre señalado de presuntamente cometer los hechos. De acuerdo con reportes preliminares, entre los menores involucrados habría una adolescente de 15 años, un niño de 7 y una niña de 4 años.

El ICBF recordó que, por tratarse de un proceso relacionado con menores de edad, toda la información específica del caso está protegida por la reserva legal establecida en el Código de Infancia y Adolescencia. Por ello, hizo un llamado a ciudadanos, medios de comunicación y usuarios de redes sociales para evitar compartir imágenes, videos o cualquier dato que permita identificar a los niños.

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La entidad insistió en que evitar la revictimización de los menores es una responsabilidad colectiva mientras avanzan las investigaciones administrativas y judiciales para esclarecer lo ocurrido y determinar eventuales responsabilidades.