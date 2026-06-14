Denuncian presunto caso de abuso a niño en Bogotá: supuesto agresor fue detenido por la Policía

La Policía Metropolitana de Bogotá detuvo a un hombre que presuntamente realizó prácticas sexuales abusivas contra un niño, en el balcón del tercer piso de un edificio ubicado en la carrera 106 con carrera 19 de la ciudad.

Al mediodía de este domingo 14 de junio se reportó la situación, después de que varias vecinas observaron al hombre, presuntamente abusando de un menor de edad, comenzaron a grabar la situación y el video se hizo viral. Al llegar la Policía, se encontraron con los vecinos.

Ha trascendido que el presunto victimario es un hombre que, al parecer, no habla español de nacionalidad estadounidense.

Los uniformados actuaron de inmediato para rescatar al menor afectado. Según los reportes preliminares, los menores involucrados son una adolescente de 15 años, un niño de 7 años y una niña de 4 años.



De acuerdo con información suministrada por personas del Distrito, la mujer que salió con los niños pertenece a la Fundación FANA, entidad que ha estado a cargo del proceso de adopción de los menores durante los últimos tres años.

Los niños se encontraban en el apartamento junto a tres mujeres y todos fueron evacuados del lugar en una ambulancia.

Debido al hecho, la aglomeración de personas fue mayor cuando se conoció que el presunto agresor permanecía al interior del inmueble, por lo que la Policía tuvo que hacer un corredor y llegar a un acuerdo con los vecinos para que dejaran sacar al sujeto, con el fin de poder iniciar el proceso de judicialización.

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Según indicaron, en el edificio, que está al frente de una guardería y cerca de una iglesia, hay algunos apartamentos que están arrendados a través de AirBnb.

Ante el hecho, la Procuraduría General de la Nación condenó de manera enfática “el acto de violencia sexual” y, ante la gravedad de los hechos, hizo presencia en el lugar y solicitó la intervención inmediata de la Fiscalía General de la Nación, Migración Colombia, el ICBF y la Policía de Infancia y Adolescencia, “con el fin de garantizar la protección integral de los niños, adelantar las investigaciones correspondientes y verificar el restablecimiento de sus derechos”.