Advierten a trabajadores que pagan planilla: páginas fraudulentas los dejarían sin un peso

Pagar aportes a seguridad social, salud y pensión por internet se ha convertido en una práctica habitual para miles de trabajadores independientes, emprendedores y empleadores en Colombia. La facilidad de realizar estos trámites desde un computador o celular ha permitido ahorrar tiempo y, de esa manera, evitar desplazamientos. Lastimosamente, también ha llevado a que aparezcan modalidades de fraude que buscan aprovecharse de los usuarios.

Ante estos casos, las autoridades y empresas del sector han encendido las alarmas por el aumento de páginas web fraudulentas que simulan pertenecer a plataformas reconocidas para el pago de planillas. Los delincuentes buscan obtener información financiera, claves de acceso y datos personales para vaciar cuentas bancarias o cometer otros delitos informáticos.

Según cifras del Centro Cibernético Policial, durante 2025 se reportaron más de 64.000 denuncias relacionadas con estafas digitales en Colombia, una situación que evidencia la necesidad de reforzar las medidas de prevención.

Una vez el usuario ingresa, encuentra supuestas opciones de ayuda para realizar pagos o resolver inconvenientes relacionados con la planilla. Posteriormente, los estafadores contactan a las víctimas por medio de aplicaciones como WhatsApp, utilizando nombres, logotipos e imágenes similares a los de entidades reconocidas.



De acuerdo con lo revelado por Gabriel Villegas, gerente del servicio de información miplanilla.com, este tipo de engaños afecta especialmente a quienes realizan el pago de aportes por primera vez o buscan atención rápida a través de canales digitales.

Trabajadores tendrán cambios clave al llenar la planilla de seguridad social: pocos lo saben Foto: ImageFx

Señales de alerta para identificar sitios web falsos

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Los expertos recomiendan prestar atención a varios indicadores que podrían evidenciar una estafa:



Errores ortográficos o cambios en la dirección web.

Mensajes que exigen pagos urgentes para evitar bloqueos.

Solicitudes de claves, contraseñas o códigos de verificación.

Redirecciones hacia métodos de pago desconocidos.

Perfiles de WhatsApp con fotografías poco profesionales o información incompleta.

También aconsejan desconfiar de cualquier comunicación que genere presión para actuar de inmediato sin permitir verificar la información.

¿Cómo evitar estafas al momento de pagar planillas?

La principal recomendación es ingresar directamente la dirección oficial de la entidad en el navegador y evitar acceder mediante enlaces enviados por mensajes de texto, códigos QR o publicaciones en redes sociales de origen desconocido.

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Asimismo, es importante verificar que la página cuente con el protocolo de seguridad “https://” y el candado de protección antes de suministrar datos personales o financieros.

Frente al incremento de estas amenazas, organizaciones como miplanilla.com y Compensar han fortalecido sus sistemas de monitoreo y verificación. Además, impulsan campañas pedagógicas para fomentar hábitos seguros en internet y reducir el riesgo de fraude.

Los especialistas coinciden en que la mejor defensa sigue siendo la prevención: revisar cuidadosamente los canales utilizados, proteger la información personal y reportar cualquier irregularidad.

