¿Quién era 'Niño Guerrero'? el temido líder del Tren de Aragua abatido por Estados Unidos

El 'Niño Guerrero' fue considerado durante años como uno de los criminales más buscados de Sudamérica y de los Estados Unidos. Nació el 2 de diciembre de 1983 en Maracay, estado Aragua y según varias investigaciones, en poco tiempo se convirtió en una figura emblemática del crimen organizado en la región logrando transformar un grupo delictivo local en una banda internacional del crimen, extendiendo su influencia mucho más allá de las fronteras venezolanas.

Los inicios de Guerrero en el mundo delincuencial se remontan al año 2000, cuando aún era menor de edad y comenzó a involucrarse en delitos menores y microtráfico en su ciudad natal. En 2005, según las reseñas judiciales, asaltó una comisaría y asesinó a un funcionario policial en Aragua, hecho por el que fue detenido. Aunque logró salir, en 2010 fue capturado nuevamente mientras vendía artículos robados y drogas, lo que lo llevó a ser internado en el Centro Penitenciario de Aragua, conocido popularmente como la cárcel de Tocorón.

Suministrada

Fue precisamente desde el interior de esta cárcel donde 'Niño Guerrero' fortaleció su imperio criminal: utilizó este espacio para organizar y consolidar al Tren de Aragua, asumiendo el rol de "pran" (líder criminal dentro de una cárcel venezolana) siendo responsable del orden interno y de coordinar desde su celda un sinfín de actividades delictivas que incluían secuestros, homicidios y extorsiones.

Bajo su mando, a partir de 2013, el Tren de Aragua dejó de ser un problema exclusivamente venezolano para convertirse en una amenaza de seguridad regional. Aprovechando el flujo migratorio, Guerrero ordenó la expansión de células criminales hacia países como Colombia, Perú y Chile con medidas como imponer la violencia extrema y someter a bandas locales para que trabajaran bajo la "marca" del Tren de Aragua.



En 2012 logró escaparse de Tocorón, aunque fue recapturado en 2013 y devuelto a la misma prisión, donde continuó el control de las actividades ilegales. En septiembre de 2023, cuando más de 11.000 agentes venezolanos intervinieron la cárcel, se descubrió que 'Niño Guerrero' y su círculo de confianza no estaban en el penal.

Pero además de eso, la intervención reveló que Guerrero había construido un enclave de lujo dentro del penal, contando con piscinas, discotecas y hasta un zoológico, reflejando el poder desmedido que acumuló durante más de una década.

Desde ese momento comenzó una búsqueda internacional que terminó este 12 de junio, con la muerte de Niño Guerrero durante una operación del Comando Central de los Estados Unidos en territorio venezolano.