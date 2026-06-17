Atlántico enviará informe a Estados Unidos para que reconsidere alerta hacia este departamento

Un impacto en materia económica y social proyectan las autoridades en Atlántico si los extranjeros acogen las recomendaciones emitidas por Estados Unidos para que se abstengan de visitar nueve municipios de este departamento por motivos de seguridad.

La Embajada de Estados Unidos en Colombia pidió a sus ciudadanos no viajar a Puerto Colombia, Galapa y Malambo, así como a otros seis municipios que no hacen parte del área metropolitana, tales como Baranoa, Sabanalarga, Polonuevo, Santo Tomás, Palmar de Varela y Sabanagrande, donde advierten un aumento de los asesinatos, extorsiones y hechos violentos que hoy representan un peligro para la gente.

Sin embargo, las autoridades en el Atlántico afirman que las cifras de criminalidad han mostrado un descenso y por ello, entre la Gobernación y las alcaldías de los municipios mencionados, alistan un documento con los datos actualizados para informarle a Estados Unidos cómo está el panorama, de modo que ese país reconsidere la alerta emitida en las últimas horas.

"Ya tuvimos comunicación telefónica con la embajada de Estados Unidos y vamos a prepararles un informe de todo este proceso. Es lo que venimos haciendo con el fin de que ellos valoren la posibilidad de bajar la alerta y más bien retornar con sus funcionarios al departamento, brindándoles una seguridad ya mucho más personalizada", manifestó el secretario del Interior José Antonio Luque.



Soledad, Atlántico. Suministrada Alcaldía de Soledad.

Índice de asesinatos en 2026

Si bien Atlántico acumula 598 asesinatos este año, Luque destaca que desde abril ha habido una contención sostenida del homicidio, con una reducción de más del 80% en el promedio de casos semanales, pasando de 13 asesinatos por semana a dos o tres.

Vale decir que en el Atlántico hay presencia de ciudadanos estadounidenses vinculados a diferentes programas sociales, como por ejemplo los voluntarios del Cuerpo de Paz, quienes hacen presencia en colegios para la enseñanza del inglés.

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Sin embargo, ante la decisión de Estados Unidos de retirar a sus funcionarios de este territorio, también se destaca que estos crímenes no han dejado víctimas norteamericanas e, inclusive, el 86% de las personas asesinadas hacían parte o tenían vínculos con las estructuras criminales, lo que evidencia guerras entre las bandas.

"Sabemos que el departamento atraviesa por una situación difícil debido a enfrentamientos de bandas organizadas por la lucha del territorio del microtráfico, mas no por una violencia generalizada en la que el ciudadano de bien sea víctima de delitos de gran impacto", aclaró el alcalde de Baranoa, Edinson Palma.

Garantías para el turismo

Otros municipios como Puerto Colombia, de vocación turística y afectados con esta alerta, afirman que los extranjeros no están en riesgo en este territorio y que hoy más que nunca se mantienen los planes operativos de seguridad para garantizar el bienestar de los 14.000 extranjeros que cada semestre visitan este territorio.

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"Nosotros tenemos seguridad en nuestros 18 kilómetros de playa con Policía de Turismo, tenemos en el resto del municipio un plan de seguridad a través de la Oficina de Convivencia y Seguridad Ciudadana, controles con tránsito municipal en la entrada de Puerto Colombia y, lo más importante, tenemos intervenciones en los puntos focalizados en las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo", sostuvo Saúl Leiva, jefe de seguridad de Puerto Colombia.