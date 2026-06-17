EE. UU. emite alerta de seguridad y prohíbe a sus ciudadanos viajar a 9 municipios del Atlántico

La Embajada de Estados Unidos en Colombia emitió una alerta de seguridad para nueve municipios del departamento del Atlántico y recomendó no viajar a Malambo, Baranoa, Sabanalarga, Polonuevo, Santo Tomás, Palmar de Varela, Galapa, Puerto Colombia y Sabanagrande debido al aumento de hechos violentos en esa zona del país.

La representación diplomática señaló un incremento de delitos violentos, extorsiones y homicidios selectivos atribuidos a grupos armados ilegales, y anunció que, como medida preventiva, algunos funcionarios del Gobierno estadounidense fueron retirados de estos municipios.

La alerta coincide con registros del Ministerio de Defensa sobre la presencia de diferentes estructuras armadas y redes criminales en el departamento.

El Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia, hoy en proceso de paz con el Gobierno nacional, mantiene presencia en municipios como Polonuevo, Puerto Colombia, Sabanalarga, Malambo, Baranoa y Galapa, donde se le atribuyen actividades relacionadas con homicidios, tráfico de estupefacientes, extorsiones y desaparición forzada.



También se ha reportado presencia del ELN, a través del denominado "Bloque del Atlántico Néstor Che Guevara", con actividad declarada en municipios como Santo Tomás, Palmar de Varela, Sabanagrande, Malambo y Baranoa.

A esto se suman estructuras como 'Los Pepes', 'Los Costeños' y 'Los Rastrojos Costeños', además de redes asociadas al Tren de Aragua, el Cartel de Sinaloa, el Cartel de los Balcanes y Los Meleán en sectores urbanos del Atlántico.