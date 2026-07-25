Rescatan a pescador tras estar 16 horas a la deriva en Cartagena

Andrés Navas Bassa, de 56 años, fue rescatado por una Unidad de Reacción Rápida de la Estación de Guardacostas de Cartagena hacia las dos de la tarde del pasado jueves, luego de permanecer a la deriva durante más de 16 horas. El operativo se activó tras una llamada de alerta realizada por un amigo del afectado.

“Ante el llamado de alerta, la Institución Naval activó una operación de búsqueda y rescate, poniendo en conocimiento de la situación a la Estación de Guardacostas de Coveñas y a la Estación de Guardacostas de Cartagena para desplegar Unidades de Reacción Rápida (URR) y realizar patrones de búsqueda. Asimismo, se coordinó con las Capitanías de Puerto, el gremio marítimo y familiares para aunar esfuerzos y dar con el paradero del hombre de 56 años, quien se movilizaba en una embarcación blanca con azul, propulsada por un motor de 15 caballos”.

Agregó la Armada de Colombia que la pequeña embarcación en la que se encontraba el pescador fue encontrada en cercanías del islote Periquito, zona insular de Cartagena.

De manera inmediata, los uniformados le brindaron primeros auxilios y asistieron a Navas Bassa con hidratación y alimentación. Tras verificar el estado de la embarcación, esta fue remolcada hasta Cartagena.



El pescador contó que zarpó el pasado miércoles en la madrugada desde el islote con destino a Bocachica, en la isla de Tierra Bomba, pero en horas de la noche el motor presentó fallas mecánicas y quedó a la deriva durante más de 16 horas en la inmensidad del mar.

El aviso de emergencia a la Estación de Guardacostas de Cartagena fue realizado por Brainer Díaz, líder comunitario de Bocachica, lo que permitió activar una operación de búsqueda y rescate.

La Armada de Colombia hizo un llamado al gremio marítimo para que, antes de zarpar, verifiquen el estado de sus embarcaciones, motores y sistemas de comunicación, con el fin de evitar este tipo de emergencias.

