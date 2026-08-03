Terminó sin novedad el mantenimiento de la planta regasificadora SPEC en Cartagena

SPEC LNG informó que culminó, dentro del cronograma, el mantenimiento anual de la terminal de regasificación ubicada en Cartagena, por lo que la infraestructura ya se encuentra nuevamente disponible para respaldar el sistema energético colombiano durante el segundo semestre de 2026.

Los trabajos, que se realizaron entre el 30 de julio y el 3 de agosto, se desarrollaron en una ventana que había sido programada con anticipación y coordinada con generadores térmicos, usuarios de la terminal, el operador de la unidad flotante de almacenamiento y regasificación y las autoridades del sector energético.

“Completamos este mantenimiento dentro de la ventana prevista y en estrecha coordinación con los agentes del sistema. Gracias a esta intervención, la terminal está disponible para respaldar la demanda energética del país en los meses de mayor exigencia. La disciplina con la que ejecutamos estos procesos es la que nos ha permitido sostener indicadores de continuidad superiores al 99 % durante nueve años de operación, garantizando altos estándares de confiabilidad en esta infraestructura estratégica para Colombia”, señaló Julio Turizzo, gerente general de SPEC LNG.

Durante el mantenimiento se suspendió temporalmente la operación de regasificación, situación que podía generar presiones sobre el suministro de gas natural y sobre la generación de energía eléctrica en el área Caribe 2. Por ello, el Ministerio de Trabajo había pedido a las empresas públicas y privadas, específicamente a las pertenecientes a esa área (La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico y Bolívar), implementar el teletrabajo para reducir el impacto de esta medida.



De acuerdo con la regulación energética, la salida temporal de la terminal podía reducir la disponibilidad de gas importado para algunas plantas térmicas de la región y aumentar las exigencias sobre el sistema eléctrico.

SPEC confirmó que trabajos de mantenimiento se realizaron según cronograma Foto: @SpecLng

Además, entre las medidas implementadas por el Gobierno nacional también estuvo la disponibilidad de 81 GBTUD de gas natural por parte de Ecopetrol para atender posibles contingencias durante los cinco días de mantenimiento. El plan también contempló la sustitución estratégica de combustibles y ajustes operativos en diferentes plantas.

Según SPEC LNG, las labores correspondieron a un mantenimiento de carácter preventivo sobre diferentes equipos y sistemas de la infraestructura, incluida la Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación (FSRU).

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La compañía aseguró que los trabajos se desarrollaron de acuerdo con el cronograma previsto y sin afectaciones para el abastecimiento del sistema.

Desde SPEC señalaron que la intervención también fue programada teniendo en cuenta las proyecciones sobre el fenómeno de El Niño, cuyos efectos sobre la hidrología del país podrían ser más fuertes durante el último trimestre de 2026.

Con la finalización de las labores, la terminal recuperó su disponibilidad operativa para atender las necesidades de suministro de gas durante los próximos meses.

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“Con la culminación exitosa de estos trabajos, la terminal queda plenamente disponible para respaldar la confiabilidad del sistema energético colombiano y atender oportunamente las necesidades de suministro de gas natural durante el segundo semestre de 2026”, concluyó la operadora.