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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Fiscalía imputa a alias 'Negro Ober' por liderar red de extorsión desde la cárcel

Fiscalía imputa a alias 'Negro Ober' por liderar red de extorsión desde la cárcel

Otras seis personas fueron señaladas por el ente acusador de ser presuntos integrantes del ‘Bloque Resistencia Caribe’ de ‘Los Costeños’.

Alias 'Negro Ober'.jpg
Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias 'Negro Ober'.
Foto: captura de pantalla
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de ago, 2026

Desde Barranquilla, la Fiscalía 216 de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, señaló que Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias ‘Negro Ober’, quien se encuentra actualmente en un centro reclusorio en Popayán cumpliendo otras condenas, es el cabecilla de la estructura criminal ‘Bloque Resistencia Caribe’ del grupo delincuencial ‘Los Costeños’.

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En total, el ente acusador imputó a seis personas más por los delitos de concierto para delinquir y extorsión agravada.

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Según la investigación de la Fiscalía, estos sujetos no solo extorsionaban a comerciantes en Barranquilla y Soledad entre el 2025 y parte del 2026, sino que también a algunas comunidades a las que les imponían supuestas multas a los que tuvieran riñas y otros conflictos entre vecinos.

De igual forma, se logró identificar que los presuntos criminales recaudaban parte de sus extorsiones en billeteras digitales y sus ganancias superarían los 1.000 millones de pesos.

Los capturados responden a los nombres de Yorcelin Palencia Sarmiento, Luis y Hember Rodríguez Echeverría, Jean Carlos Mejía Arrieta, Giovanny Ortiz Villamizar y Janeth González Piñéres.

Estas personas fueron capturadas en un operativo conjunto de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el Gaula y la Fiscalía en el mes de junio de este año y entre todos sumaban 24 anotaciones judiciales por los delitos de: homicidio, extorsión, hurto, amenazas, tortura y porte ilegal de armas, según información proporcionada por el ente acusador.

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