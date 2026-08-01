Denuncian en Soledad a EPS tras 15 horas sin certificar la muerte de un adulto mayor

Familiares de Amaldo José Molinares Ruiz, de 74 años, quien falleció este viernes a las 5 de la tarde en su casa ubicada en la calle 45 con 26A, en el barrio Muvdy de Soledad, denunciaron que no han podido realizar las honras fúnebres de su pariente, debido a que supuestamente la EPS Salud Total no envió un galeno que certificara su muerte.

Señala Deyler Molinares Morrón, que desde el momento del fallecimiento de su padre, quien recibía cuidados paliativos en su casa después de sufrir 5 isquemias, se trasladó a la sede de la IPS Altamed, que le presta servicios a afiliados de la EPS Salud Total, ubicada sobre la calle 30 del municipio de Soledad, para solicitar la presencia de un médico que le realizara la certificación de la defunción, pero le comunicaron que en ese momento no contaban con un galeno disponible para atender el caso.

Posteriormente, afirman que establecieron comunicación con la Secretaría de Salud del municipio, así como con la línea de atención de Salud Total en la ciudad de Bogotá, desde donde les manifestaron que un profesional de la salud de la IPS Altamed sería enviado al lugar para expedir el correspondiente certificado de defunción, pero pasadas más de 15 horas eso no se había dado.

Ante la natural descomposición del cuerpo de su padre, Deyler afirma que acudió a la clínica en Barranquilla donde tenían la historia clínica de su padre pero también se negaron a prestar ese servicio.



“Si ellos tienen la historia clínica y conocen el caso, cómo pueden ser tan negligentes y esperar tanto tiempo en unas condiciones en las que obviamente el cuerpo va a deteriorarse aún más. Les pido que sean un poco más humanitarios con la familia”, expresó el hijo del fallecido Amaldo José Molinares.

El caso del señor Arnaldo José Molinares también se puso en conocimiento de la Policía y la Secretaría de Salud de Soledad, quienes también manifestaron que solo la EPS es la entidad autorizada para realizar el trámite de su defunción.

Finalmente, contaron familiares que al enterarse de su caso, desde el Hospital Materno Infantil de Soledad les manifestaron que un médico de ese centro asistencial emitirá el certificado de defunción, para que ellos prosigan en la realización del funeral.

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Igualmente, agregaron que de Altamed se comunicaron esta mañana para enviar un profesional de la salud, pero se negaron a recibirlo, porque el trámite ya se había realizado.