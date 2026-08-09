Un adolescente de 14 años murió tras atentado a bala en Caracolí

Los habitantes en el corregimiento de Caracolí, del municipio de Malambo, se encuentran conmocionados por el asesinato a bala de un adolescente de 14 años identificado por las autoridades como Joel David Rojano Manotas.

El joven fue encontrado por miembros de la Policía con dos impactos de bala en una zona apartada de esta población. Según el informe de la Institución, gravemente herido fue trasladado por los uniformados a la ESE de Galapa y de allí a la Clínica Reina Catalina del municipio de Baranoa, donde finalmente falleció.

Imagen ilustrativa AFP

La Policía informó que a través de las unidades de Infancia y Adolescencia, adelanta las labores de investigación, para establecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, identificar a los responsables y determinar las causas que rodearon este caso.

“La Policía Nacional rechaza cualquier hecho de violencia que atente contra la vida e integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes, y reitera su compromiso con la protección de esta población, así como con el esclarecimiento de los hechos y la puesta a disposición de las autoridades competentes de quienes resulten responsables”, señaló la institución en un comunicado.