Caracolí estrena iluminación solar en espacios recreativos tras inversión de $194 millones

Más de 1.800 habitantes del corregimiento de Caracolí, en el municipio de Malambo, cuentan desde esta semana con sistemas de iluminación solar en sus principales puntos de encuentro comunitario.

La intervención, centrada en el parque infantil y la cancha de fútbol de la localidad, busca facilitar el uso seguro de estos espacios durante la noche y promover la transición hacia energías limpias en la región.

Detalles técnicos y ejecución

El proyecto requirió una inversión superior a los $194 millones, destinados a la instalación de infraestructura especializada para cada área.



En la cancha de fútbol se dispusieron 4 postes con 8 luminarias de módulo solar integrado, mientras que en el parque infantil se instalaron 7 postes con 11 luminarias de panel solar tipo split.

Esta iniciativa fue liderada por Promigas, Promisol y la Fundación Promigas, en articulación con la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Malambo.

Según las entidades participantes, el objetivo técnico se complementó con un componente social de formación y participación ciudadana sobre el uso y cuidado de los sistemas instalados.

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Apropiación comunitaria

Comunidad de Caracolí y María Paula Camacho Rozo, Vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Promigas. Suministrada.

Para los residentes y autoridades, el valor del proyecto reside en la capacidad de la comunidad para gestionar la tecnología.

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"El verdadero éxito de esta iniciativa no es solo la energía instalada, sino la estructura comunitaria que queda para sostenerla", afirmó María Paula Camacho Rozo, Vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Promigas.

Por su parte, los habitantes destacaron el aprendizaje adquirido durante el proceso. Faysuli Barranco Pérez, estudiante del Centro Educativo Oasis de Fe, manifestó que la experiencia permitió a la comunidad conocer sobre energía limpia y paneles solares, preparándolos para conservar estos activos en el futuro.

Expansión del modelo de energía limpia

La implementación en Caracolí sigue el modelo de "Soluciones Energéticas Comunitarias", el cual ya tuvo una experiencia previa en la vereda Paiva, en Bolívar.

En dicha zona, la energía solar instalada en un centro educativo evita la emisión de 3 toneladas de CO₂ al año, cifra equivalente a la capacidad de absorción de 140 árboles.

Bajo este mismo esquema de desarrollo sostenible, se anunció que durante el presente año se pondrán en marcha cinco nuevas iniciativas similares en los municipios de Correa (Bolívar), Caloto y Guachené (Cauca), Chinú (Córdoba) y Toluviejo (Sucre).

Estos nuevos proyectos incluirán la formación de 195 personas y la creación de Comités de Energía para asegurar la permanencia de la infraestructura en el tiempo.