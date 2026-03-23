Cae en Malambo presunto ‘Costeño’ que amputó tres dedos de una mano a joven que no quiso delinquir

El reclutamiento infantil por parte de bandas criminales en el área metropolitana de Barranquilla sigue ganando terreno como quedó demostrado en la captura de Ángel Antonio De Alba González, alias ‘Angelito’, hombre de 25 años que era investigado por la amputación de tres dedos de una mano a un menor al querían obligarlo a unirse a la estructura criminal de 'Los Costeños'.

La detención se dio gracias a un operativo liderado por la Fiscalía tercera local de Malambo, cuya búsqueda inició desde marzo de 2025 en el barrio ‘El morrito’ de esa población, fecha en la que la víctima aparentemente se negó a entregar unos panfletos extorsivos.

De hecho, la furia fue tanta que De Alba González al parecer también amenazó de muerte a toda la familia del joven, la cual hoy está bajo protección de las autoridades.

Alias ‘Angelito’, como es conocido por la Fiscalía, será judicializado por los delitos de lesiones personales y perturbación funcional.



Por otro lado, hay que resaltar que por estos hechos también había sido capturado Edgar Manuel Martínez Florian, alias ‘Trivi’, otro presunto integrante de 'Los Costeños'.



Más operativos

En medio de la batalla frontal que están dando las autoridades contra las bandas extorsionistas, el Ejército y el Gaula de la Policía decidieron recorrer las calles y adentrarse a las zonas comerciales de Barranquilla, en especial, aquellas ubicadas en los barrios priorizados por su alta vulnerabilidad a la delincuencia.

Durante las jornadas, que se desarrollan en sectores de todas las localidades, referenciados por las instituciones armadas, se socializan con la comunidad las recomendaciones para no ser víctimas de este delito.

La campaña no se limita solamente a comerciantes, también se hace casa a casa para que la ciudadanía esté enterada de lo que debe hacer en el caso de recibir alguna intimidación.

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Además, se entregan las líneas de atención del Gaula de la Policía, 165, y del Gaula Ejército, 147, así como la Línea Contra el Crimen 3178965523, a través de la cual, bajo reserva, se puede suministrar información que permita las capturas de los actores criminales dedicados a la extorsión y por quienes se ofrecen recompensas de hasta 15 millones de pesos.