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Cae en Malambo presunto ‘Costeño’ que amputó tres dedos de una mano a joven que no quiso delinquir

Alias ‘Angelito’, como es conocido por la Fiscalía, será judicializado por los delitos de lesiones personales y perturbación funcional.

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