Golpe a Los Costeños: incautan fusiles, pistolas y 275 dosis de cocaína en Malambo

La Policía Metropolitana asestó otro golpe al grupo delincuencial Los Costeños. En la vereda Los Tamarindos, en zona rural del municipio de Malambo, los uniformados encontraron en una vivienda armas automáticas de largo y corto alcance, municiones y cocaína, que pertenecían a esta estructura criminal.

En el operativo, que estuvo liderado por unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, fueron capturados en flagrancia dos presuntos delincuentes por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Según la Policía, los capturados registran cuatro anotaciones judiciales por los delitos de homicidio, porte ilegal de armas de fuego, hurto y daño en bien ajeno.

Resaltó la institución que en el procedimiento fueron incautados dos fusiles, tipo M4 y un AK-47, una escopeta, dos revólveres, dos pistolas, tres proveedores para fusil, 45 cartuchos de diferentes calibres, 275 dosis de clorhidrato de cocaína, un computador y cinco teléfonos celulares.



Asimismo, la vivienda donde fueron encontradas las armas, era presuntamente utilizada por el grupo delincuencial Los Costeños como centro de acopio de armas de fuego, que según los investigadores de la Policía, eran empleadas para la comisión de homicidios y otros hechos delictivos en Baranquilla.

El coronel Diego Edixon Mora Muñoz, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Barranquilla, destacó que “este resultado operacional refleja el compromiso permanente de la Policía Nacional en Barranquilla con la protección de la vida y la seguridad de los ciudadanos”.

Añadió que la incautación de este arsenal representa un duro golpe contra las capacidades criminales de Los Costeños, al evitar que estas armas fueran utilizadas para la comisión de homicidios y otros delitos que afectan la tranquilidad de la comunidad.

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Asimismo, reiteró que la articulación entre la investigación judicial y las capacidades operativas continuará permitiendo resultados contundentes contra quienes pretendan alterar el orden público.