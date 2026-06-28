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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Capturan por doble homicidio a presunto sicario de Los Costeños en Barranquilla

Capturan por doble homicidio a presunto sicario de Los Costeños en Barranquilla

Según el ente acusador, el presunto sicario habría asesinado a dos hombres en el barrio La Esmeralda.

Alias Kelvin
El capturado Kelvin José Méndez Gómez.
Cedida por la Fiscalía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de jun, 2026

Mientras se encontraba detenido por porte ilegal de armas en la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía en la sede de La Cordialidad, fue notificado con orden de captura y mediante orden judicial Kelvin José Méndez Gómez, alias Kelvin, de 24 años, por el delito de homicidio agravado.

Según el ente acusador, este sujeto, presunto sicario de la banda delincuencial de Los Costeños, habría cometido el doble homicidio de Jorge Mario Pico Álvarez, de 43 años, y Fabián Salazar Martínez, alias 'Limbe' o 'El Tuerto', de 36.

Los hechos se presentaron el pasado 6 de mayo en horas de la noche, en la calle 73F con carrera 13B, afuera de una tienda en el barrio La Esmeralda, en el suroccidente de Barranquilla.

Esa misma noche, alias Kelvin fue detenido por una patrulla de la Policía a pocas cuadras del lugar del doble homicidio con un revólver calibre 38.

Agrega la Fiscalía que las investigaciones determinan que alias Kelvin, quien tiene nacionalidad venezolana, es presunto dinamizador de homicidios en los barrios La Esmeralda, Villate, El Bosque, Sourdis, Lipaya y Buena Esperanza, en la capital del Atlántico.

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