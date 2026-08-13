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En tres días Barranquilla recolecta 180 toneladas de ayudas para víctimas del terremoto

El alcalde Alejandro Char aplaudió la solidaridad de los barranquilleros que se han acercado al Centro de Acopio Distrital. Triple A se sumó a la jornada con la donación de un millón de botellas de agua.

El punto de recepción de ayudas, ubicado en la carrera 43 # 6-120, en Barranquilla.
El punto de recepción de ayudas, ubicado en la carrera 43 # 6-120, en Barranquilla.
Alcaldía de Barranquilla
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de ago, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, destacó la solidaridad de los habitantes de la ciudad que en los últimos tres días han donado 180 toneladas de ayuda humanitaria para las víctimas del terremoto en diferentes regiones del país.

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Destacó Char que ciudadanos, empresas y organizaciones se han unido en una sola cruzada para apoyar a las familias damnificadas y a los equipos que trabajan en las labores de atención y rescate en las zonas afectadas por el sismo de magnitud 7,4 ocurrido en la mañana del 10 de agosto.

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Así las cosas, las personas se han acercado al Centro de Acopio Distrital, ubicado en la carrera 43 con calle 6, en el sector del mercado de Barranquillita, bien sea para dejar sus donaciones u ofrecerse como voluntarios para ayudar a recibir y despachar las ayudas.

“Nos han pedido agua, diésel y gasolina para las máquinas y equipos de rescate, y gracias a la solidaridad de empresas y ciudadanos hemos logrado conseguir 10.000 galones de gasolina y, junto Triple A, un millón de botellas de agua que empiezan a salir desde hoy hacia las zonas afectadas. Aquí estamos 24 horas los 7 días de la semana. Cada ayuda es importante y hace la diferencia para estas familias. ¡Barranquilla está con Colombia!”, escribió el Alcalde en su cuenta de X.

Como lo mencionó Char, este jueves saldrán las primeras 500.000 botellas, dando inicio a la entrega y distribución. Al respecto, Alix Castro, directora de Sostenibilidad de la empresa Triple A indicó que el aporte que hace la organización representa “300.000 litros de agua, que serán destinados a las zonas del país donde hoy más se necesitan”.

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Hay que recordar que ya fueron enviados los primeros 6 camiones con ayudas humanitarias destinados a las comunidades afectadas, que incluye alimentos no perecederos, insumos y elementos de protección para los rescatistas.

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El punto de recepción de ayudas, ubicado en la carrera 43 # 6-120, en Barranquillita, continuará funcionando las 24 horas del día para facilitar la entrega de donaciones. Allí se reciben alimentos no perecederos, agua potable, medicamentos, insumos médicos, productos de aseo, ropa en buen estado, abrigos y colchonetas.

Ayuda psicológica

El alcalde Alejandro Char también dispuso una estrategia de acompañamiento para la salud mental en la que las personas contarán vía Whatsapp con la asesoría de un profesional. El número entregado por la Alcaldía es el 3188044000.

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“Hemos puesto a disposición nuestro programa 'ChatLemos', donde la persona llama y encuentra un psicólogo, encuentra una ayuda emocional para pasar este momento difícil. Así que Barranquilla se pone la 10 para prestarle todos los servicios a una población que hoy no solamente sufre por lo que ha perdido, sino que también tiene que restaurarse mentalmente como familia, como núcleo familiar”, indicó el mandatario local.

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