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Trabajadores de la rama judicial en Barranquilla donan un día de sueldo para víctimas de terremoto

Son cerca de 1.000 servidores de la rama judicial del Distrito de Barranquilla los que se sumaron a la iniciativa para apoyar a familias damnificadas, entre ellas, las de varios de sus compañeros en la zona de la emergencia.

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Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de ago, 2026

Cerca de 1.000 servidores de la Rama Judicial del distrito de Barranquilla, entre jueces, magistrados y empleados, se sumarán a la campaña de solidaridad nacional con las víctimas del terremoto que golpeó al Eje Cafetero, Cali y el occidente del país.

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El magistrado Carlos Andrés Pérez, presidente del Tribunal Superior de Barranquilla, confirmó que los funcionarios judiciales del Atlántico destinarán un día de su salario para fortalecer los fondos humanitarios que atienden la emergencia.

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Aún desde la distancia, como servidores públicos hemos estado atentos y queremos apoyar con la donación de un día de nuestro salario, para fortalecer esos fondos que están enfocados en estos momentos en lo humanitario. Tenemos muchas personas que lo perdieron todo. Tenemos contacto con amigos de Cali, amigos de Pereira que quedaron con lo que tienen puesto", relató el magistrado, quien es oriundo de Risaralda, pero lleva varios años viviendo en Barranquilla.

El magistrado indicó que esta ayuda se suma a las que se recolectan a través de Pro Obras Sociales de la Justicia, una asociación que lleva varias décadas apoyando a las personas necesitadas, desde donde se están recolectando recursos para los familiares de funcionarios de la rama judicial que resultaron afectados con el sismo.

Precisó que por la complejidad logística que representa el traslado de ayudas físicas hasta el sitio de la emergencia, decidieron que el aporte será exclusivamente en recursos económicos.

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También aprovecho estos micrófonos para pedirle a toda la familia del Atlántico, del Caribe, que miremos hacia el occidente y que también le demos la mano. Esa pujanza que nos caracteriza aquí en Barranquilla, en el Atlántico, pues también se pueda medir en proyección de solidaridad”, puntualizó.

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