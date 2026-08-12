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Comunidad del Cesar pide que se declare emergencia ambiental por incendio en la Serranía del Perijá

Claman al Gobierno que priorice las labores para apagar las llamas y envíe agua y ayudas a los que ya se han visto damnificados por el fuego que comenzó hace más de una semana.

Incendio Serranía del Perijá.jpg
Incendio en la Serranía del Perijá.
Cortesía
Por: Inguel Julieth de la Rosa
|
Actualizado: 12 de ago, 2026

A cenizas están quedando reducidas alrededor de 8.000 hectáreas de la Serranía del Perijá, en el sur del Cesar, donde por más de una semana un incendio forestal ha venido arrasando, no solo con cultivos y especies de flora y fauna, sino también con algunas viviendas levantadas en zona rural de Curumaní.

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Las más afectadas son las veredas de la parte baja de la Serranía, quienes han intentado detener el fuego por sus propios medios, pero la magnitud del incendio sobrepasa sus capacidades, por lo que piden al Gobierno declarar la emergencia ambiental, social y económica, autorizar el uso de un avión cisterna para apagar las llamas y entregar ayudas humanitarias a la población.

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"Se están quemando las aguacateras, el ganado, los animales, hasta las casas se nos han quemado ya. Entonces, solicitamos la ayuda del Gobierno, porque humanamente nosotros no tenemos capacidad para controlar el fuego", expresó James Rodríguez, líder social de la zona.

Le puede interesar: Incendio en la Serranía del Perijá: el fuego ya está alcanzando las veredas del Cesar

La comunidad clama el envío de agua, alimentos, recursos para restaurar el cultivo perdido y recuperar los animales afectados, y ayudas para la reconstrucción de sus viviendas. De igual forma, piden un plan de restauración ambiental para recuperar las áreas degradadas por el incendio y fortalecer la brigadas rurales de control de emergencias, capacitándolas y dotándolas con equipos y materiales.

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La Gobernación del Cesar informó que en estos momentos son varios los incendios forestales que están activos en Chiriguaná, Curumaní, La Jagua de Ibirico y San Diego, y que, a raíz de esto, activó el Pelotón de Atención de Desastres y trasladó a la zona de emergencia a la jefa de la Oficina de Gestión del Riesgo Departamental, Petra Romero.

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No obstante, la Gobernación está “solicitando a la Sala de Crisis Nacional apoyo adicional, tanto aéreo como de recurso humano, especialmente bomberos y brigadas forestales, para fortalecer la atención en los demás municipios y evitar que estos incendios continúen avanzando”.

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