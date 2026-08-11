Anla reactiva megaproyecto del Canal del Dique sin exigir nueva licencia ambiental

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), mediante la Resolución 002130, firmada el 10 de agosto de 2026, revocó los tres actos administrativos que habían negado el avance de las obras del Canal del Dique y también obligado a tramitar una licencia ambiental nueva, que derivó en el retraso del proyecto que busca la restauración de ecosistemas y la prevención de inundaciones en poblaciones de Bolívar y Atlántico.

La entidad concluyó que el llamado Plan Hidrosedimentológico, aceptado desde 2017, no necesita tramitar una licencia ambiental desde cero. Por eso, autorizó formalmente la cesión a la sociedad Ecosistemas del Dique S.A.S., la empresa que desde diciembre de 2022 tiene a su cargo el Contrato de Concesión APP N.° 005, estructurado por la ANI para ejecutar las obras.

Sin embargo, les entregó un plazo de seis meses para actualizar la información técnica del proyecto, tales como condiciones actuales de agua, fauna, flora, modelaciones de calidad del aire, entre varias otras, así como un plan de Manejo Ambiental actualizado para cada tramo y una caracterización social y económica detallada de las comunidades del área de influencia.

Precisamente, el ministro de Ambiente, Fabio Alberto Arjona, ya había adelantado esta reactivación antes de ser posesionado, durante una visita que hace dos semanas hizo a Campo de la Cruz. Allí criticó el hecho que se hayan invertido tanto millones, según él innecesariamente.



La noticia fue recibida con gran alegría por los habitantes del sur del Atlántico. Uno de esos, fue el líder social Uriel Rafael Ávila:

"No se imaginan la alegría que a uno le da después de tanto tiempo de lucha. Hicimos paro, tutelas, cabildos, de todo y gracias a Dios se pudo dar", afirmó Ávila.

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Este es uno de los grandes proyectos de nuestra zona, que busca ayudarnos a prevenir inundaciones después lo vivido en 2010, buscando también recuperar los ecosistemas degradados”.

Por su parte el gobernador de Bolívar describió el hecho como “una gran noticia” y el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, agradeció la gestión del Gobierno para que este “anhelo regional viera la luz”.

En Atlántico, el gobernador Eduardo Verano dice que “retomar este trabajo va a tener un impacto positivo en el manejo de las aguas”.

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El Canal del Dique conecta el río Magdalena con la bahía de Cartagena y ha sido intervenido con dragados y rectificaciones desde comienzos del siglo XX.

El actual proyecto de restauración fue solicitado por el entonces Ministerio del Medio Ambiente a Cormagdalena en 1997, tras años de sedimentación y deterioro ecológico en la región. El diseño técnico se consolidó entre 2009 y 2017, y en 2022 se adjudicó el contrato de concesión que debía ejecutar las obras, entre ellas la instalación de una compuerta-esclusa para controlar el flujo de sedimentos hacia las bahías de Cartagena y Barbacoas.