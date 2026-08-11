Barranquilla envía primeras 50 toneladas de ayuda humanitarias tras el sismo en Colombia

Hasta los departamentos afectados por el sismo que ocurrió en Colombia llegará pronto el primer lote de ayudas humanitarias enviadas desde Barranquilla, donde, de acuerdo al alcalde Alejandro Char, se cumplió una primera meta de 50 toneladas de provisiones recolectadas, entre las que hay alimentos no perecederos, ropa, insumos médicos y hasta artículos para bebés.

El mandatario especificó que también están recolectando cascos y guantes para las labores de búsqueda que aún están en pie. Sumado a que, desde la noche del lunes ya están en Cali los 40 rescatistas que viajaron desde el Batallón de Ingenieros Militares y de Ponalsar, en el Atlántico.

“Barranquilla está con Colombia. Es momento de unir fuerzas y acompañar con toda nuestra solidaridad a las familias que hoy viven una dolorosa situación tras el sismo. Los invitamos a sumarse. Estamos recibiendo donaciones en nuestro centro de acopio, ubicado en la carrera 43 #6-120, en el corazón de Barranquillita. Aquí estaremos 24 horas, todos los días. Pueden donar alimentos no perecederos, ropa nueva o en buen estado, colchonetas, elementos de aseo personal, artículos para bebés, alimento para mascotas e insumos médicos. Todo será de gran ayuda. Cada aporte será una mano amiga para una familia que hoy lo necesita. Desde Barranquilla abrazamos a todos los colombianos. Nuestro país nos necesita y ahí estaremos”, escribió por sus redes sociales.

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Luego de ayudar a descargar un camión con mercados, el alcalde Char invitó a la ciudadanía a ser solidarios con las familias que atraviesan este difícil momento:

“Todos a solidarizarnos, todos a acompañar a nuestros hermanos colombianos en esta tragedia, no los podemos dejar solos. Hoy tenemos que mostrarle al mundo lo unido que estamos, lo que nos queremos, lo que nos amamos como patria. Aquí, desde Barranquilla, las ayudas llegan masivamente y enseguida despachamos al Gobierno nacional, que es el que está haciendo las entregas definitivas”.

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En ese mismo sentido, el alcalde confirmó que Barranquilla también se suma con jornadas de donación de sangre, más la disposición de 600 camas de hospitalización y 132 camas de Unidad de Cuidados Intensivos disponibles en Barranquilla.

“Ya le hemos dado el dato al Gobierno nacional por si toca trasladar, aquí los recibimos, aquí los atendemos”, afirmó el mandatario.