Buscan a barranquillera de 25 años desaparecida en Pereira tras fuerte terremoto

La Seccional Atlántico de la Cruz Roja Colombiana se unió a la campaña nacional de búsqueda de desaparecidos tras el fuerte terremoto que golpeó al país, promocionando la línea de WhatsApp que fue habilitada para facilitar el contacto entre allegados. La iniciativa hace parte de un programa nacional llamado Restablecimiento de Vínculos Familiares, en el que se articula información entre las diferentes seccionales de esta entidad.

Por eso, la directora ejecutiva de la Cruz Roja Colombiana Seccional Atlántico, Zuleima Radi Sagbini, realizó la invitación a los atlanticenses que aún no sepan nada de sus familiares, emitir el reporte al número 321 213 9525.

“Por esa línea de WhatsApp las personas pueden contactarnos, darnos los datos de sus familiares aún no han aparecido y nosotros también podemos ayudarlos a través de nuestra red a nivel nacional. Mirando el departamento, haciendo contactos y ayudando a todos los que nos escriben”, declaró a este medio.

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Precisamente, recientemente se conoció uno de esos preocupantes casos de barranquilleros desaparecidos en lugares afectados por la emergencia. Hablamos de Angie Dayana Fontalvo Ayazo, atlanticense de 25 años que suma cerca de tres años residiendo en Pereira, más exactamente en el barrio Cuba de la capital risaraldense, junto a su pareja sentimental.

Su prima Ithan Fontalvo relató a Blu Radio que desde las 7:30 de la mañana del lunes no han logrado saber su paradero ni establecer comunicación con ella. El último reporte que tuvieron de su parte, fue una videollamada que estaba haciendo con sus padres en el preciso momento en el que iniciaron los movimiento telúricos. Lo que les dijo es que tenía mucho miedo y que iba a salir del apartamento.

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“Ella llamó a la mamá y le indicó que estaba temblando, que sentía mucho miedo y que ya estaba afuera. Logró describir que la moto y el espejo se estaban moviendo muchísimo y que sentía mucho temor. Eso fue lo último que se logró recibir y ahí perdimos comunicación”, contó.

Su familia, residente en Soledad, Atlántico, está completamente desesperada. Ithan agrega que las autoridades en Pereira les han solicitado una dirección exacta, pero no tienen la nomenclatura de la vivienda que la que vivía. Tampoco tienen familiares cercanos en el Eje Cafetero. Por eso, desde este martes iniciaron una colecta para cubrir los pasajes de sus padres y así apersonarse de la búsqueda.

“Hemos enviado a varias páginas de Pereira la foto de ella, confiando en Dios que por favor cualquier persona que la vea, ya sea en una clínica o en la calle, en su casa, nos facilite una foto o nos llame. Es de piel trigueña, alta, mide aproximadamente 1.60 1.63 y tiene el cabello negro”, añadió su prima.

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Angie Dayana Fontalvo trabajaba en Pereira en un almacén de ropa y, para estos días, estaba a la espera de la renovación de su contrato.