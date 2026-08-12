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Habilitan otro punto de donación de sangre en Barranquilla para heridos por el terremoto

Hay dos puntos habilitados en la ciudad: la Institución Universitaria de Barranquilla (IUB), frente a la Plaza de la Paz, y el primer piso de la sede de la Alcaldía.

Donacion de sangre con medidas.jpg
Donaciones realizadas en Barranquilla.
Alcaldía Distrital
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de ago, 2026

La jornada especial de donación de sangre que inició en Barranquilla para los heridos por el terremoto en Colombia tiene ahora dos puntos habilitados en la ciudad: la Institución Universitaria de Barranquilla (IUB), frente a la Plaza de la Paz, y el primer piso de la sede de la Alcaldía, sobre el Paseo Bolívar en el centro de la capital del Atlántico.

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Este punto de la IUB atenderá desde este miércoles 12 de agosto hasta el viernes 14 de agosto en el horario de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde En el punto ubicado en el primer piso del edificio de la Alcaldía de Barranquilla, la atención seguirá los días 12 al 13 de agosto también de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

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La jornada es una iniciativa de la Alcaldía de Barranquilla y el Banco Nacional de Sangre, que invitan a la ciudadanía a aportar su granito de arena en la recuperación de los heridos por el fuerte sismo que sacudió a Colombia la mañana del pasado lunes.

"Podemos solidarizarnos con todas las personas afectadas y qué mejor manera de apoyar que donando sangre, pues podemos salvar la vida de las personas", expresó la secretaria Distrital de Salud, Stephany Araujo.

Los interesados en donar sangre deben cumplir requisitos como “no estar en ayunas, tener entre 18 y 65 años, tener pareja sexual estable, no haber trasnochado o consumido bebidas alcohólicas y, si tiene tatuajes o piercings, puede donar pasados los seis meses de su realización”.

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La donación de sangre, además de salvar vidas, aporta beneficios para la salud física, emocional y social del donante, y se convierte en un acto de solidaridad con los que más la necesitan.

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En Barranquilla también fueron dispuestas 600 camas de hospitalización y 132 camas de Unidad de Cuidados Intensivos disponibles para la atención de los afectados por el sismo, si el Gobierno así lo requiere.

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