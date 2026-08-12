Asesinan a mototaxista por robarle su vehículo en el sur de Barranquilla

Luis Carlos Angarita Royedo se ganaba la vida haciendo carreras de mototaxi que buscaba a través de una plataforma digital, sin embargo, la noche del martes, cuando acudió en busca de un pasajero que había solicitado un servicio en el barrio Ciudadela 20 de Julio, terminaron arrebatándole la vida.

El hombre, de 55 años, llegó hasta la calle 46 con carrera 1, pero segundos después de estacionar su moto mientras esperaba que apareciera el cliente que había contratado la carrera, fue abordado por dos criminales que lo intimidaron con un arma de fuego.

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Pese a que le arrebataron el vehículo, antes de huir, los delincuentes le dispararon en el pecho, dejándolo mal herido. La víctima alcanzó a ser llevada al Paso 20 de Julio, donde médicos manifestaron que había ingresado sin signos vitales.



Los criminales, mientras tanto, huyeron a toda prisa en la moto de su víctima, la cual, posteriormente, fue encontrada abandonada en el barrio Mesolandia del municipio de Malambo, debido al operativo de las autoridades para dar con su ubicación.

Por el momento, no se registran personas capturadas por este hecho. Autoridades revisan cámaras de seguridad del sector a fin de lograr identificar a los criminales que participaron el el asesinato del mototaxista.