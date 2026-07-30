Fuerte accidente en video: taxista arrolló a dos motociclistas en Suba y huyó

A través del video de una cámara de seguridad en la localidad de Suba, quedó registrado el momento exacto en que un taxista, en aparente estado de embriaguez, embiste a dos motociclistas y escapa del sitio al segundo de producirse el accidente de tránsito.

El hecho se dio en horas de la mañana de este jueves, 30 de julio. En el video, se ve que, incluso, uno de los motociclistas se encontraba estacionado y el conductor se encuentra manejando de manera temeraria y llevándose todo lo que se atraviesa por delante, incluyendo estas dos personas que terminaron en el piso por el accidente.

Todo a metros del CAI del barrio La Gaitana. Pero, según vecinos del sector que grabaron la escena, el conductor del taxi se detuvo metros más adelante y emprendió la huida, dejando el vehículo a su suerte en mitad de la calle que, al revisarlo, se encontraron latas de cerveza en su interior.

Taxis en Bogotá Foto: AFP

El taxi en cuestión es un Kia con placas WGH 577 y también resultó con varios daños materiales, asimismo, al parecer, el conductor iba acompañado de más personas al momento del accidente, quienes también escaparon de este luego del accidente de tránsito en la localidad de Suba.



Ante esto, autoridades comenzaron la búsqueda para dar con el conductor para que responda por los hechos en este accidente, además de confirmar si se encontraba o no estado de embriaguez al momento de los hechos. De la misma manera, se desconoce el estado de salud de los motociclistas arrollados por el taxi en esta zona del noroccidente de Bogotá.

Las autoridades hicieron un llamado a reportar este tipo de situaciones para la rápida respuesta, al igual que le recordaron a la ciudadanía los riesgos de conducir en estado de embriaguez al atentar no solo contra sus vidas, sino contra la de los demás.