Cayó presunto ladrón en Suba gracias al GPS de un celular que había robado ese mismo día

La Policía Nacional capturó en flagrancia a un hombre de 28 años señalado de cometer un robo a mano armada en un establecimiento comercial del barrio La Campiña, en la localidad de Suba, al norte de Bogotá.

De acuerdo con las autoridades, el presunto delincuente ingresó a una tienda de ropa y, utilizando un arma de fuego, intimidó a la propietaria para despojarla de dos teléfonos celulares de gama media y un computador portátil. Tras cometer el hurto, huyó del lugar a bordo de una motocicleta.

La rápida reacción de la víctima fue clave para lograr su captura. Gracias a la denuncia oportuna y a la activación del sistema de geolocalización (GPS) de uno de los celulares robados, la Policía desplegó un plan candado que permitió ubicar al sospechoso oculto en un hotel del mismo sector. Durante el procedimiento, los uniformados recuperaron la totalidad de los elementos hurtados e inmovilizaron la motocicleta que habría sido utilizada para facilitar la huida.

Al verificar sus antecedentes, las autoridades establecieron que el capturado estaba incumpliendo una medida de detención domiciliaria. El hombre cumplía una condena de nueve años y diez meses de prisión por los delitos de hurto calificado y agravado, así como por porte ilegal de armas de fuego, y tenía asignado un brazalete electrónico de control del INPEC.



Según las investigaciones, también sería el presunto responsable de una serie de robos registrados recientemente en droguerías, papelerías y supermercados de la localidad de Suba.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder no solo por el delito de hurto calificado y agravado, sino también por el de fuga de presos.