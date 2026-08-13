Grupo Argos y Nicky Jam donarán $13.0000 millones para reconstruir casas afectadas por el terremoto

Una llamada telefónica entre el cantante Nicky Jam y el presidente del Grupo Argos, Juan Esteban Calle, se convirtió en el primer paso para dar formar a “Adopta un hogar”, la iniciativa del grupo empresarial y el artista urbano para apoyar la reconstrucción de viviendas en las zonas afectadas por el terremoto.

El anuncio lo hizo el presidente del Grupo Argos durante su intervención en el Congreso Empresarial Colombiano que se realiza en la ciudad de Cartagena, al tiempo que reveló que el aporte inicial será de 13.0000 millones de pesos, que serán sumados al Fondo Milagro y a todos los esfuerzos e iniciativas del Gobierno nacional.

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“Recibimos una llamada del equipo de Nicky Jam pidiendo ayuda para tratar de aterrizar un avión con la ayuda humanitaria comunitaria, que estamos teniendo un poco de problemas con el tema, lo que hicimos fue mas bien enlazarlo con la Fundación Grupo Argos, Y le gustó tanto el planteamiento de lo que estábamos haciendo, que decidió más bien sumarse a la iniciativa”, contó durante su intervención en el panel ‘Colombia un país de oportunidades’ moderado por el director del Servicio Informativo de Blu Radio, Ricardo Ospina.



El presidente del Grupo Argos también explicó que “Adopta un hogar”se trata de una iniciativa abierta a la que se pueden unir todas las personas y empresas interesadas en sumar dentro y fuera de Colombia.

“Entre Nicky Jam y nosotros lo que estamos diciendo es que hoy podemos sumar 13.0000 millones de pesos, pero la gran realidad y el reto que nos queda es conseguir otros 13 mil de aliados importantes de la causa”, detalló.

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Por cada peso donado, Grupo Argos y Nicky Jam aportarán otro adicional con la meta de llegar a 26.000 millones de pesos.