Barranquilla enviará 34 toneladas más de ayuda humanitarias a los afectados por el sismo

Desde Barranquilla se siguen enviando ayudas humanitarias hacia las regiones del país que resultaron afectadas por el terremoto de esta semana. La Alcaldía Distrital hizo oficial este jueves una segunda entrega de 34 toneladas de provisiones, lo que se suma a las 50 toneladas que ya habían sido dirigidas hacia el Valle del Cauca.

El envío de alimentos no perecederos, elementos de aseo, entre otros artículos, fue confirmado por el jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo de la alcaldía, Fernando Fiorillo: “Gracias a Dios como siempre, a la Santísima Virgen María y a la oración de todos los colombianos, en especial de todos los barranquilleros. Vamos a empezar a cargar esta segunda entrega de ayudas. En la medida que sigan llegando, enviaremos”, señaló.

Asimismo, el alcalde Alejandro Char anunció por sus redes sociales que las utilidades que genere el Circuito de automovilismo Pony Malta, que tendrá lugar este domingo en el Gran Malecón, serán destinados a las familias afectadas por la tragedia. La decisión se tomó junto al equipo del piloto Juan Pablo Montoya y Bavaria, uno de los principales patrocinadores.

Por otro lado, la Gobernación del Atlántico tiene su propio punto de acopio, ubicado en la Galería de la Plaza de La Paz, donde una vez se acumulen las 60 toneladas de ayudas serán enviadas con rumbo hacia el Chocó.



“Con su apoyo y aporte, recogeremos todo lo que podamos para poder enviar un paquete de ayudas a nuestros hermanos de Chocó y a nuestros hermanos de la zona cafetera que están pasando por momentos muy complicados. Tengo como ejemplo lo que pasó con Córdoba recientemente, ya que llevamos 49 toneladas que sirvieron muchísimo. Esperamos superar esa cantidad de ayudas, pues es una situación mucho más grave”, fue la invitación realizada por el gobernador Eduardo Verano.

Ese punto está habilitado inicialmente hasta el 21 de agosto, de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche, incluidos sábados, domingos y festivos.

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En Cesar ya fueron recolectadas más de 10 toneladas de ayudas humanitarias que también serán enviadas a los damnificados del terremoto y los que quieran dar su granito de arena en Córdoba, la Gobernación habilitó el Coliseo Miguel “Happy” Lora para esas labores. Los horarios son 8:00 a.m. a 12:30 p.m., y de 2:00 p.m. a 7:00 p.m.