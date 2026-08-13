Mueren dos obreros asfixiados en una alcantarilla en Soledad, Atlántico: tres más hospitalizados

Dos obreros que realizaban trabajos de conexiones de una tubería de alcantarillado en el barrio Manuela Beltrán, en inmediaciones del conjunto Parques del Trebol, en Soledad, murieron asfixiados hacia el mediodía de este jueves, mientras que otros tres quedaron gravemente afectados por la inhalación de gases tóxicos.

De acuerdo con el primer reporte de las autoridades, la emergencia se registró cuando uno de los trabajadores quedó atrapado dentro de la alcantarilla y, al intentar auxiliarlo, cuatro de sus compañeros también resultaron afectados.

Ante la situación, la comunidad alertó al cuerpo de Bomberos de Soledad, quienes, usando medidas de protección, lograron sacar a las víctimas. Uno de ellos murió en el sitio, mientras que los otros cuatro fueron trasladados a centro asistenciales, donde minutos después se produjo la muerte de uno de ellos.

El teniente Blas Araujo, comandante del cuerpo de Bomberos de Soledad, indicó que se inició una investigación para esclarecer los hechos, sin embargo, no se descarta que la falta de medidas de protección ocasionara el fallecimiento de los trabajadores de una empresa contratista de la Triple A.



“Todo indica que no se no se hicieron los protocolos de seguridad, es decir, no se midió si había gases peligrosos. Bajaron sin equipo de protección personal o respiratorio en este caso, entonces obviamente estas personas inhalaron gases tóxicos y no alcanzaron a salir”, informó el teniente.

Mientras tanto, las autoridades siguen indagando las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente y si hubo incumplimiento de los protocolos de seguridad.