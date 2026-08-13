Desarticulan a 'Los Plumillas', banda ligada a más de 30 robos de motos en Barranquilla

Después de varios meses de investigación adelantada por la fiscal 9 especializada de estructura de apoyo, la seccional EDA y la Sijín, investigadores del CTI lograron documentar cerca de 31 robos de motocicletas en Barranquilla y su área metropolitana, encontrando que estos habrían sido cometidos por miembros de una misma estructura criminal denominada como los plumillas.

De acuerdo con la investigación, las autoridades realizaron interceptaciones de llamadas, entrevistas, reconocimientos fotográficos, labores de vecindario y otras actividades de policía judicial que permitieron identificar a los presuntos integrantes y establecer su participación en diferentes hurtos.

De esta manera fueron capturados en un operativo conjunto entre el CTI de la Fiscalía y la Sijin en Barranquilla, Soledad y el municipio de Palmar de Varela, ocho personas señalada de dedicarse al hurto de motocicletas bajo la modalidad de ‘halado’.

Blu radio conoció que ni la Fiscalía se salvó de ser víctima de estos delincuentes, pues uno de ellos se robó la motocicleta de uno de los funcionarios, quien había dejado el vehículo estacionado a las afueras de la institución. El hurto quedó registrado en un video de una cámara de seguridad.



“Estos sujetos fueron capturados por orden judicial por los delitos de hurto agravado, concierto para delinquir y tráfico y porte de sustancias alucinógenas. Los capturados fueron detenidos a través de la realización de ocho diligencias de allanamiento en la jurisdicción de Barranquilla, Soledad y Palmar de Varela”, declaró el general Miguel Camelo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Entre los ocho capturados suman 48 anotaciones judiciales por diferentes delitos, entre ellos hurto, extorsión, homicidio, porte ilegal de armas de fuego y concierto para delinquir, entre otros.

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Durante el desarrollo del operativo también hubo la incautación de una motocicleta que presentaba, al parecer, alteraciones en sus sistemas de identificación, ocho equipos celulares y 490 gramos de marihuana. Además, se estableció que algunos extorsionaban a sus víctimas para devolverles sus vehículos.

Gracias a la labor de las autoridades, cinco de los afectados lograron recuperar sus motocicletas.