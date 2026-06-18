Autoridades de París piden cancelar eventos al aire libre por altas temperaturas este fin de semana

La Prefectura de París pidió este jueves a los organizadores de eventos públicos deportivos al aire libre de la capital francesa y sus alrededores que los "aplacen o cancelen" debido al "episodio de ola de calor" de los próximos días, con temperaturas que rozarán los 40 °C durante el fin de semana y noches tropicales.

"En vista del episodio de ola de calor y de los riesgos que este conlleva (para la salud), el prefecto de policía ha recomendado a ciertos organizadores de eventos públicos deportivos al aire libre que los aplacen o los cancelen", indicó la prefectura en un comunicado, recordando que la ola de calor se inició este jueves y durará varios días.

La Jefatura policial indicó que, ante la negativa de uno de los organizadores a acatar la recomendación y cancelar el evento, tuvo que recurrir a una prohibición por decreto. No fueron divulgados cuántos eventos deportivos resultarían afectados en París y alrededores por la prohibición.

En paralelo, las autoridades de varias localidades francesas han cancelado los conciertos programados para la Fiesta de la Música debido a las altas temperaturas previstas para el domingo, que rondarán los 40 °C, según Météo-France, que ya ha puesto a la mitad del país bajo vigilancia naranja, la segunda más grave.



La prensa local informó de que un hombre de 30 años murió este jueves de una parada cardiorrespiratoria mientras corría en una pista de atletismo en las afueras de París, un deceso cuyas causas se están investigando, pero que podría tener alguna relación con la ola de calor.

Por otro lado, el Ministerio de Educación anunció este jueves que las pruebas orales del bachillerato previstas para las tardes del lunes 22 y martes 23 de junio han sido aplazadas una semana en la Academia de Poitiers (centro-oeste) "debido a las condiciones climáticas".

Météo-France comunicó que hubo temperaturas de hasta 40,2 °C en Montmorillon, en el oeste.

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En cuanto a la Fiesta de la Música, el Ayuntamiento de Brive-la-Gaillarde (centro) avisó este jueves de la cancelación de las actividades programadas "debido al episodio de fuertes calores anunciado para el departamento", mientras que en Claye-Souilly (Sena y Marne), las autoridades han optado por una cancelación total "en aras de la seguridad de los artistas, los voluntarios, el personal movilizado y el público en general".

Los festejos tampoco se celebrarán en algunas localidades pequeñas como Le Teich (suroeste), Ecommoy (centro-oeste) y Saint-Savinien-sur-Charente (oeste).

En la ciudad de Angers (centro-oeste), la Fiesta de la Música se mantiene, pero los organizadores de un concierto previsto desde las 14:00 horas hasta la medianoche han decidido aplazarlo.