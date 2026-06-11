Barrancabermeja en alerta por ola de calor: temperatura subió a 35 °C

La Alcaldía de Barrancabermeja emitió una alerta preventiva ante el aumento de las temperaturas que se registra en el distrito y que podría intensificarse con la llegada del fenómeno de El Niño al territorio nacional.

A través de la Dirección de Gestión del Riesgo, la administración distrital anunció el fortalecimiento de las acciones de monitoreo y prevención para reducir los impactos de la temporada seca, especialmente en materia de abastecimiento de agua y riesgo de incendios forestales.

El director de Gestión del Riesgo, Didier González, explicó que actualmente Barrancabermeja atraviesa una transición entre la temporada de lluvias y la época de menos precipitaciones, situación que está generando un incremento gradual en las temperaturas debido al sobrecalentamiento de las aguas del Pacífico ecuatorial.

El funcionario indicó que diariamente se realiza seguimiento al nivel de la ciénaga San Silvestre, única fuente de captación de agua potable para la ciudad, con el fin de garantizar el suministro del recurso durante los próximos meses.



La Alcaldía de Barrancabermeja también advirtió sobre el elevado riesgo de incendios forestales derivado de la sequedad de la vegetación y las altas temperaturas. Por ello, hizo un llamado a la ciudadanía para evitar conductas que puedan provocar emergencias, como arrojar colillas de cigarrillo, fósforos o realizar quemas, fogatas y asados sin las debidas medidas de seguridad.

Entre las principales recomendaciones para afrontar la ola de calor están hacer un uso racional del agua potable, mantenerse hidratado, evitar la exposición al sol entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, así como utilizar bloqueador solar, paraguas y ropa fresca.