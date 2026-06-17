Caso Nicolás Petro: polémico magistrado resolverá más de 800 apelaciones antes del juicio oral

Finalmente fue dado a conocer el nombre del magistrado que, por reparto, fue designado por el Tribunal Superior de Barranquilla para resolver las más de 800 apelaciones de pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, la Defensa del exdiputado del Atlántico, Nicolás Petro; y el Ministerio público relacionadas con la judicialización que se adelanta contra el hijo del Presidente por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

La responsabilidad de liderar la última etapa antes del juicio oral dentro de este proceso fue puesta en manos del magistrado Demóstenes Camargo, quien precisamente inició su carrera profesional como fiscal de la República. No obstante, se le sigue por dos grandes polémicas.

Una de ellas por abrir una investigación preliminar contra el profesor universitario Alfredo Correa De Andréis, basado en un informe del DAS que lo acusaba de ser ideólogo de las FARC, aunque luego fue dejado en libertad, pero posteriormente asesinado por paramilitares del Bloque Norte de las AUC.

Y la otra por la imputación de la Fiscalía en su contra por el delito de prevaricato por acción agravado en el caso de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, donde estaba siendo investigado por firmar un fallo de tutela que, presuntamente, favoreció los intereses de una de las partes y dilató el proceso penal.



Ahora tendrá la responsabilidad de legalizar o no la utilización de pruebas como el interrogatorio rendido por Nicolás Petro después de ser capturado, así como una entrevista que concedió a un medio de comunicación en agosto de 2023.

También el uso del celular de Daysuris Vásquez, en el que defiende la fiscal Lucy Laborde que hay conversaciones claves para verificar una supuesta financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

Durante la última audiencia de la etapa probatoria, el juez Carbonó ratificó su decisión de dejar por fuera del juicio el testimonio de Ricardo Roa, quien fue el gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, pese a la solicitud del abogado Alejandro Carranza, quien representa al exdiputado del Atlántico.

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El juez consideró que el objeto del juicio no es la financiación de campañas presidenciales ni la participación de Nicolás Petro en ellas, por lo que el testimonio de Roa no sería de relevancia para este proceso, sin embargo esta decisión podría ser apelada ante el Tribunal.