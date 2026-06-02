Juicio a Nicolás Petro queda en manos del Tribunal de Barranquilla tras finalizar etapa preparatoria

En un tiempo récord, en menos de un año y medio, en el que fueron analizadas más de 2 millones de pruebas de la Fiscalía y la defensa, el Juzgado Segundo Penal con funciones de conocimiento culminó este 2 de junio la etapa preparatoria de juicio contra Nicolás Petro Burgos, el hijo mayor del presidente, acusado por los delitos de enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos.

Ahora solo falta la etapa final del proceso que es el juicio oral, sin embargo, el inicio de este depende del Tribunal Superior de Barranquilla que debe resolver más de 800 apelaciones de pruebas presentadas tanto por la Fiscalía, como por la Defensa de Nicolás Petro y el Ministerio público, proceso que podría tardar varios meses, dependiendo de la carga laboral de los magistrados.

“El juzgado también, en un acto de justicia e imparcialidad, no fue terco y terminó reponiendo y reconociendo algunos yerros cometidos en la jurisprudencia, que hoy quedaron prácticamente enmendados, para que sea el honorable Tribunal, en sede de apelación, quien tenga la última palabra sobre todas esas solicitudes probatorias. Por ello, la instalación del juicio quedará a la espera de la decisión del Tribunal”, señaló el juez penal con funciones de conocimiento, Hugo Carbonó.

Una de las pruebas que deberá revisar el Tribunal tienen que ver con la exclusión del interrogatorio rendido por Nicolás Petro después de ser capturado, así como la exclusión de una entrevista que concedió a un medio de comunicación en agosto de 2023. esto luego de que la fiscal Lucy Laborde pidiera que esta prueba no sea dejada por fuera del juicio ya que no hacía parte del principio de oportunidad que se intentó conseguir con el hoy acusado.



“El rechazo de la entrevista que fuera efectuada por la revista Semana al señor Nicolás Fernando Petro Burgos, no hace parte del principio de oportunidad, toda vez que se realizó extraprocesalmente. Este fue un acto de liberalidad y no constituía parte del principio de oportunidad por parte de Nicolás Fernando Petro Burgos”, puntualizó la fiscal Laborde.

Durante la última audiencia de la etapa probatoria, el juez Carbonó ratificó su decisión de dejar por fuera del juicio el testimonio de Ricardo Roa, quien fue el gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, pese a la solicitud del abogado Alejandro Carranza, quien representa al exdiputado del Atlántico.

El juez consideró que el objeto del juicio no es la financiación de campañas presidenciales ni la participación de Nicolás Petro en ellas, por lo que el testimonio de Roa no sería de relevancia para este proceso, sin embargo esta decisión podría ser apelada ante el Tribunal.

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"Pero el juzgado tiene que decir que en el presente proceso el tema aprobar no versa sobre la financiación de campañas presidenciales, ni sobre la participación del acusado en la misma. El escrito de acusación no se refiere a ello en los cargos. Si bien es cierto, menciona, lo hace de una manera muy generalizada sin que ese sea el tema a aprobar", aclaró el juez.

También se mantuvo en rechazar como prueba las respuestas entregadas por las aerolíneas Avianca y Wingo sobre los tiquetes que el exdiputado compró entre 2018 y 2023. Dice el togado que, aunque esta podría resultar pertinente para la defensa en su búsqueda de demostrar que Nicolás no llevaba una vía ostentosa, las respuestas emitidas por las aerolíneas corresponden a documentos elaborados por particulares y no cuentan con presunción de autenticidad.

El despacho indicó, además, que la defensa tampoco acreditó que dichos documentos hubieran sido sometidos a mecanismos de autenticación.