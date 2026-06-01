Juez confirma que interrogatorio de Nicolás Petro Burgos no será usado en el juicio en su contra

Este primero de junio se reanudó la audiencia preparatoria de juicio contra el hijo mayor del Presidente para pronunciarse sobre las pruebas que pueden ser usadas o no en el juicio oral contra Nicolás Petro por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

En medio de la diligencia virtual, el juez Hugo Carbonó rechazó el recurso de reposición presentada por la Fiscalía y se mantuvo no será permitido en el juicio los interrogatorios que el hoy acusado entregó a la fiscalía tras su captura el 29 de julio de 2023, en los que aceptó parte de los hechos y entregó información en el marco de una posible colaboración judicial.

El juez consideró que existió un contexto de negociación que pudo influir en las confesiones del procesado y que al no obtener ningún beneficio, ahora no se pueden usar en su contra.

“Es la enmienda quinta, la que aplicó universal el juzgado, en que toda declaración, todo interrogatorio, toda expresión, toda manifestación como al unísono lo sostiene Ministerio Público y la defensa en el cual el procesado haga confesiones o admita ciertas condiciones de responsabilidad, no pueden ser tenida en contra en su proceso o en el juicio”, dijo el juez.



Juez del caso de Nicolás Petro se mantiene en que el escrito de acusación de Day Vásquez por el presunto delito de violación de datos personales sí podrá ser llevado al juicio que está por iniciar contra su exesposo e hijo mayor del presidente, pero de forma limitada. Es decir la defensa de Nicolás Petro solo podrá utilizarlo durante el contrainterrogatorio a Day Vásquez, la principal testigo de la Fiscalía, para cuestionar su credibilidad como declarante.

"El despacho anuncia desde ya que no repone y mantiene firme la decisión recurrida por cuanto en esencia la admisión decretada ya delimitó con precisión el alcance y finalidad probatoria de dicho elemento en armonía con los reparos expuestos con la fiscalía. Observe que resulta claro para el despacho que el escrito de acusación contra la señora Daysuri del Carmen Vásquez no fue admitido como medio de prueba autónoma ni como elemento demostrativo de la verdad de los hechos allí contenidos, sino únicamente para efectos de impugnación de credibilidad como lo afirma la fiscalía y conforme fue sustentado por la defensa en ese sentido", puntualizó.

Durante la diligencia, el juez también negó la reposición de la Fiscalía de excluir algunas pruebas relacionadas con Gabriel Elias Hilsaca Acosta que incluyen documentación como certificados de bancos, la apertura de cuentas corrientes, copias de cheques asociados a esa cuenta, entre otros. Según explicó el juez, estos documentos buscan respaldar la tesis de la defensa sobre la licitud de los recursos económicos que habría recibido Nicolás Petro y cuyo origen están siendo cuestionados.

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En este mismo sentido, el juez permitió la utilización de informes financieros de Nicolás Petro y movimientos bancarios, así como también su declaración de renta correspondiente al año 2022, fecha en la que habría recibido dineros cuya procedencia están siendo cuestionadas.

Recusación a la fiscal

A pesar de la recusación que ha presentado la defensa de Nicolás Petro contra la fiscal Lucy Laborde, el juez Hugo Carbonó decidió continuar con la audiencia preparatoria de juicio contra el hijo mayor del Presidente.

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La defensa ha pedido que Laborde sea investigada y separada temporalmente del cargo como representante de la Fiscalía por presunta vulneración de derechos contra Nicolás; sin embargo, el juez consideró que la diligencia programada para este lunes bien podía continuar mientras se resuelve esa recusación, pues ello no le impedía al juzgado pronunciarse sobre las pruebas a reponer, excluir o admitir de cara al juicio.

El togado insistió en que ni siquiera se sabe cuánto tiempo pasará para que pueda resolverse esa situación y no se puede esperar más tiempo para avanzar en el proceso e instalar el juicio oral.

"Reprogramar esta audiencia es una falta de carácter del juez y falta de dirección estar permitiendo que las audiencias se aplacen por motivos que no son fundados ni encuentran en un respaldo estricto en la ley", expresó el juez Carbonó.

Por su parte, la fiscal Lucy Laborde ha manifestado que para ella no existe ningún impedimento para seguir al frente del proceso.

La audiencia fue suspendida este lunes y continuará a las 8 de la mañana del martes 2 de junio.