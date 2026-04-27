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Fiscalía pide arresto por cinco días para Nicolás Petro por no ir presencial a sus audiencias

De acuerdo con el ente acusador, el abogado Alejandro Carranza también debe ser cobijado con la misma sanción.

Audiencia desarrollada este 27 de abril.
Audiencia desarrollada este 27 de abril.
Pantallazo de audiencia.
Por: Vanessa Saldarriaga
|
Actualizado: 27 de abr, 2026

Con una dura crítica fue reanudada este lunes 27 de abril la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, pues la fiscal Lucy Laborde pidió la palabra para exigir que el proceso judicial continúe desarrollándose de manera presencial, a la vez que cuestionó la veracidad de que el hijo del presidente no pueda realmente trasladarse a Barranquilla a responder a este requerimiento.

Por esto, solicitó cinco días de arresto contra Petro Burgos por incumplimiento a las órdenes emitidas por un juez que pedía que estas audiencias se realizaran de manera presencial para evitar inconvenientes técnicos.

La crítica la realiza a partir de la exposición de publicaciones compartidas en redes sociales por Laura Ojeda el 28 de octubre, 14, 15 y 28 de diciembre y 12 de enero de 2026 que dieron cuenta de que el exdiputado del Atlántico se encontraba en ciudades como Cartagena y Santa Marta, pese a que al juez le aseguró en repetidas ocasiones que por problemas de seguridad no podía trasladarse de Bogotá a Barranquilla y que, por estar en la lista Clinton, no le vendían tiquetes aéreos.

Viajes por el país

Incluso, la Fiscalía afirmó que pudieron confirmar, a través de requerimientos realizados al Club Naval de la Armada Nacional, ubicado en Cartagena, que tuvo seis ingresos al sitio, luego de su inclusión a la lista OFAC, lo que demuestra que sí ha viajado por el país, a pesar de su condición de riesgo.

El juez respondió que le dará apertura a este incidente, pero por escrito, no en audiencia. En este sentido, el togado pidió a la Fiscalía que presente toda esta solicitud de manera escrita, para darle traslado a las partes y resolver a través de una resolución. Aseguró que en el término legal, el despacho decidirá si impone medida correccional o lo exonera de la misma.

Entre tanto, el juez fijó que el próximo 7 y 8 de mayo será reanudada la audiencia para establecer qué pruebas admitirá y cuáles no en la etapa de juicio.

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