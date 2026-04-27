Fiscalía pide arresto por cinco días para Nicolás Petro por no ir presencial a sus audiencias

Con una dura crítica fue reanudada este lunes 27 de abril la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, pues la fiscal Lucy Laborde pidió la palabra para exigir que el proceso judicial continúe desarrollándose de manera presencial, a la vez que cuestionó la veracidad de que el hijo del presidente no pueda realmente trasladarse a Barranquilla a responder a este requerimiento.

Por esto, solicitó cinco días de arresto contra Petro Burgos por incumplimiento a las órdenes emitidas por un juez que pedía que estas audiencias se realizaran de manera presencial para evitar inconvenientes técnicos.

La crítica la realiza a partir de la exposición de publicaciones compartidas en redes sociales por Laura Ojeda el 28 de octubre, 14, 15 y 28 de diciembre y 12 de enero de 2026 que dieron cuenta de que el exdiputado del Atlántico se encontraba en ciudades como Cartagena y Santa Marta, pese a que al juez le aseguró en repetidas ocasiones que por problemas de seguridad no podía trasladarse de Bogotá a Barranquilla y que, por estar en la lista Clinton, no le vendían tiquetes aéreos.



Viajes por el país

Incluso, la Fiscalía afirmó que pudieron confirmar, a través de requerimientos realizados al Club Naval de la Armada Nacional, ubicado en Cartagena, que tuvo seis ingresos al sitio, luego de su inclusión a la lista OFAC, lo que demuestra que sí ha viajado por el país, a pesar de su condición de riesgo.

El juez respondió que le dará apertura a este incidente, pero por escrito, no en audiencia. En este sentido, el togado pidió a la Fiscalía que presente toda esta solicitud de manera escrita, para darle traslado a las partes y resolver a través de una resolución. Aseguró que en el término legal, el despacho decidirá si impone medida correccional o lo exonera de la misma.



Entre tanto, el juez fijó que el próximo 7 y 8 de mayo será reanudada la audiencia para establecer qué pruebas admitirá y cuáles no en la etapa de juicio.

