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Blu Radio  / Judicial  / Por orden judicial, deberán girar salarios a Armando Benedetti retenidos por inclusión a lista OFAC

Por orden judicial, deberán girar salarios a Armando Benedetti retenidos por inclusión a lista OFAC

Vía fallo de tutela, el ministro del Interior recibió ya un monto de cuatro meses de salarios acumulados tras su inclusión en la lista.

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