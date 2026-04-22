Asamblea del Atlántico exige conocer más sobre crisis en ESE UNA: interventora no responde

La incertidumbre alrededor de las millonarias deudas que sostiene la red pública hospitalaria del Atlántico sigue siendo materia de preocupación para el departamento, sobre todo luego de la ausencia de la gerente interventora, Maryury Díaz Céspedes, a un debate de control político al que fue citada por parte de la Asamble general.

Allí al presidente Estéfano González Díaz le llegó una carta desde la ESE UNA en la que Maryury afirmaba que no podía comparecer ante la Asamblea por una supuesta “inviabilidad jurídica” al no catalogarse como “funcionaria pública, sino como una auxiliar de la justicia".

De hecho, manifestó disposición de remitir información por escrito en un futuro cercano, aunque esto fue desmentido por la corporación, dado que, según ellos, han enviado varias peticiones desde los primeros días del mes y no ha sido posible conocer el estado financiero de la entidad.

“Requeriremos formalmente, mediante derecho de petición, la información solicitada. La salud de los atlanticenses exige respuestas claras y decisiones responsables”, afirmó Estéfano González.



Por otra parte, el diputado Roberto Rodríguez también habló al respecto: “el llamado a ellos se lo tenemos que hacer a través de peticiones y pido que hagamos el seguimiento con la Contraloría Nacional, y su seccional departamental, ya que no conocemos cual es la realidad financiera de la ESE Una en Atlántico. Lo único que queremos es que la gente tenga un mejor servicio”.

El diputado criticó durante una intervención que la gerente interventora “necesita ser más responsable y seria con lo que vino a hacer al departamento”, pues es urgente que responda preguntas como el estado del hospital de Sabanalarga, los servicios que actualmente ofrecen, el dinero que recaudan y los avances a los pagos del personal médico.

Además, el cabildante Carlos Rojano Llinás insistió en la importancia de que la Asamblea cuente con información directa para dimensionar la realidad de la entidad. Del mismo modo, Alfredo Varela De La Rosa advirtió que el manejo financiero de la entidad demanda correctivos inmediatos, planteando la necesidad de una articulación efectiva entre la Secretaría de Salud y la gerencia interventora para estructurar un plan de saneamiento integral.

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A su turno, el diputado Sergio Barraza Mora alertó sobre la presión financiera que enfrenta la ESE UNA, señalando que el nivel de endeudamiento obliga a revisar a fondo la situación e, incluso, considerar la intervención de organismos de control.