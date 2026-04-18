Ascienden a 28 las mujeres asesinadas en Atlántico: autoridades investigan cada caso

La violencia no cesa en el Atlántico donde en las últimas 24 horas fueron asesinadas cuatro personas en hechos aislados, siendo una de las víctimas una mujer que aún no ha sido identificada pero que se suma a los 27 homicidios femeninos ocurridos en lo que va del año en el departamento.

El caso está en manos de investigadores de la Policía y, según los reportes oficiales, habría sido citada a un centro conocido como La Loma del Samba en el barrio Carrizal de Barranquilla, cuando a su lado pasaron sicarios en motocicleta y le dispararon sin mediar palabra.

El episodio tuvo lugar a las 6:25 de la mañana de este sábado, específicamente en la carrera 2B con calle 51C, al tiempo que se logró establecer que la víctima recibió un mortal disparo en su cabeza.

Antes de este caso se registraron los homicidios de Manuel Carlos Fontanilla, en el barrio El Manantial de Soledad; Roniel Antonio Marimón De la Hoz; en el corregimiento La Playa, de Barranquilla; y Jesús Rafael Padilla Fonseca, en Sabanalarga.



El primero tenía detención domiciliaria y se le hallaron panfletos de Los Costeños, el segundo cuidaba un lote cuando lo ultimaron, mientras que el último aparecía en un panfleto también de Los Costeños en el que lo obligaban a marcharse de la población.

Cada vez son más las mujeres que tienen alguna vinculación con bandas criminales, ya sea directa o a través de sus parejas o familiares, lo que explica el alza de los homicidios de mujeres en el Atlántico, pues el 84% de estos corresponden a ataques sicariales.

Justamente, por eso fue realizado un consejo de seguridad con enfoque de género, en el que participaron autoridades y colectivos femeninos para definir acciones concretas que permitan frenar los homicidios.

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“Tal como lo analizamos con el secretario del Interior, el 84% de estos homicidios ha sido en forma de sicariato, de estos, el 52% se ha concentrado en la zona metropolitana y desafortunadamente en el 40% de estos casos, las víctimas tienen antecedentes penales”, expresó María Lourdes Dávila, secretaria de la Mujer del Atlántico.