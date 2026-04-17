Usando artes marciales, un hombre evitó un robo en un D1 en el Atlántico; hay video

La inseguridad en el país sigue preocupando a la mayoría de la ciudadanía, en especial por los diversos casos que se van conociendo de hurto y/o asesinato en diferentes ciudades. Pero, afortunadamente, algunas veces las autoridades logran actuar ante estos hechos o, incluso, la propia ciudadanía.

Así como sucedió en Soledad, Atlántico, en donde un hombre intervino durante un robo que estaba llevando a cabo en el interior de un D1. Lo que llamó la atención de este caso fue que esta persona utilizó su conocimiento en artes marciales para neutralizarlo en el sitio.

Todo quedó en video y se ve como este hombre logra acorralar al ladrón en una zona del establecimiento, mientras las demás personas observan, además que se ve la fuerza que tiene debido a que el otro no logra movilizarse correctamente ante esta situación. Esto pese que algunas personas -como se ve en el video- le pidieran que "lo soltara y dejara en paz".

#ATENTOS. Un intento de robo en una Tienda D1 de Soledad (Atlántico) terminó de forma inesperada cuando un valiente cliente que practica artes marciales intervino y logró reducir al ladrón en el lugar. El hecho quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales pic.twitter.com/xnK41sTDLx — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) April 17, 2026

Por ahora, se desconoce si este hombre fue puesto a disposición de las autoridades y qué sucedió después tras esta tensa situación en el supermercado. Sin embargo, algunas personas volvieron a expresar su descontento por la situación de orden público en el país y los constantes casos de hurto que se han ido conociendo.



En Soledad, según la Policía Nacional, se viene trabajando para mejorar la seguridad en todo el corregimiento. Parte de esos han sido diversas capturas de delincuentes y cabecillas dedicados al crimen organizado.

"El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, señaló que este resultado hace parte de las acciones contundentes que se vienen adelantando para debilitar las estructuras criminales dedicadas a la extorsión, reafirmando el compromiso institucional con la seguridad y la tranquilidad ciudadana", indicó la Policía en un comunicado.