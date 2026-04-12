Velatón y manifestaciones en Bogotá por inseguridad tras violento asalto en Engativá

Con velas en mano y en medio de un ambiente de indignación, habitantes del occidente de Bogotá se reunieron en una manifestación pacífica para rechazar los hechos ocurridos en la noche del 11 de abril en una carnicería del sector, donde un joven empleado resultó herido por arma de fuego.

De acuerdo con la comunidad, dos hombres armados ingresaron al establecimiento, robaron el dinero del día y dispararon contra el trabajador, quien, según versiones preliminares, tendría 19 años. El caso dejó indignados a los habitantes del barrio, donde los residentes aseguran que los robos se han vuelto casi diarios.

La protesta se concentró en el Parque Central de Occidente Dos, en la localidad de Engativá, donde los asistentes realizaron una velatón y exigieron mayores garantías de seguridad.

Entre sus principales reclamos está la instalación de un CAI en la zona, ya que denuncian que no cuentan con presencia policial cercana y que la respuesta del cuadrante es tardía.



Un grupo de ciudadanos protesta, con cierre de vías de manera intermitente, en la Calle con Carrera 114, exigiendo seguridad y la instalación de un CAI en la zona, debido a que los llamados al cuadrante no son atendidos oportunamente.



La noche anterior, un joven resultó herido… pic.twitter.com/8s3dIouPgO — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) April 13, 2026

Manifestaciones en Bogotá generaron bloqueos en la calle 80

TransMilenio informó que durante la jornada se registraron bloqueos intermitentes sobre la calle 80, a la altura de la carrera 114. Aunque hubo momentos en los que la vía fue liberada, los manifestantes retomaron la restricción como medida de presión.

La empresa de transporte indicó que varias rutas tuvieron que hacer desvíos, entre ellos los servicios:



1-2 Garcés Navas

1-3 Villas Granada

1-4 Cortijo

1-5 Colsubsidio

1-6 Bolivia Oriental

1-8 Calle 80

1-10 Bolivia Bochica II.

La ruta dual DL81 hizo retornos desvíos en la carrera 107.

Hacia las 9:34 p.m., los manifestantes despejaron la vía, lo que permitió la reanudación progresiva de la operación habitual.

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Por su parte la Secretaría de Gobierno manifestó que funcionarios y autoridades adelantaron labores de sensibilización para mitigar el impacto en la movilidad y propusieron la instalación de una mesa de diálogo con entidades distritales, la Policía Metropolitana de Bogotá y la Alcaldía Local de Engativá para atender las demandas ciudadanas.

La comunidad insiste en que estas manifestaciones buscan evitar que hechos como el ocurrido se repitan y piden acciones concretas que garanticen la seguridad en el sector.