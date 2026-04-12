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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Velatón y manifestaciones en Bogotá por inseguridad tras violento asalto en Engativá

Velatón y manifestaciones en Bogotá por inseguridad tras violento asalto en Engativá

TransMilenio informó que durante la jornada de manifestaciones se registraron bloqueos intermitentes sobre la Calle 80, a la altura de la carrera 114, varias rutas tuvieron que hacer desvíos.

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