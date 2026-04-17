El 84% de los asesinatos de mujeres en Atlántico ha sido bajo modalidad de sicariato

Cada vez son más las mujeres que tienen alguna vinculación con bandas criminales, ya sea directa o a través de sus parejas o familiares, lo que mantiene al alza los asesinatos de ellas en el Atlántico, a tal punto que este año el departamento suma 27 homicidios de mujeres y el 84% de estos corresponden a ataques sicariales.

Justamente, las más recientes víctimas son Sharith Martínez, de 19 años, y Yuliana Ramírez, de 29, asesinadas junto a sus parejas sentimentales en hechos de sicariato que tuvieron lugar en el Atlántico esta semana.

Casos como estos fueron analizados en el reciente consejo de seguridad con enfoque de género, en el que participaron autoridades y colectivos femeninos para definir acciones concretas que permitan frenar los homicidios.

“Tal como lo analizamos con el secretario del Interior, el 84% de estos homicidios ha sido en forma de sicariato, de estos, el 52% se ha concentrado en la zona metropolitana y desafortunadamente en el 40% de estos casos, las víctimas tienen antecedentes penales”, expresó María Lourdes Dávila, secretaria de la Mujer del Atlántico.



Entre las prioridades que deben tener las autoridades está definir medidas y estrategias para evitar que las mujeres sigan siendo instrumentalizadas por las bandas criminales, y así lo reconoce el secretario del Interior del Atlántico, José Antonio Luque.

“Hoy por hoy, el aumento de las capturas de mujeres es exponencial. El aumento de los antecedentes de las mujeres fallecidas, a través de estos homicidios, también es exponencial. Sabemos que muchas veces ellas también están vinculadas a través de su esposo o su pareja y eso también atrae estas desgracias”, dijo.



Se pronuncia Red de Mujeres Unidas

Desde la Red de Mujeres Unidas piden celeridad a las investigaciones de estos crímenes para que no queden en impunidad y, además, atención temprana e integral a las víctimas de violencia para que ellas puedan denunciar y ser protegidas.

En este sentido, se acordaron importantes medidas durante el consejo de seguridad con las que se espera contrarrestar esta violencia hacia las mujeres, destacó la lideresa Alejandra Moreno.

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"Hubo conclusiones importantes, la primera es que se va a hacer un acompañamiento en el tema de la ruta de atención de mujeres víctimas de violencia para mejorar. Es así que se ha identificado que es necesario que se coloque una comisaría de familia 24 horas en el departamento, que aún hoy no la tenemos", indicó Moreno.

"Asimismo, otra de las conclusiones importantes es el cartel de feminicidas, se sigue trabajando en eso porque es necesario que la opinión pública conozca los rostros de los homicidas. Esto se quiere unir con los rostros de los abusadores sexuales y están en esa revisión", agregó.