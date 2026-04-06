No se descarta sicariato: Policía sobre homicidio en zona insular de Cartagena

Con el paso de las horas se conocen nuevos detalles del homicidio de un hombre que disfrutaba de una tarde de playa este domingo 5 de abril en un conocido hotel de la isla de Tierrabomba, en la zona insular de Cartagena.

Aunque las primeras versiones indicaron que se trató de un homicidio en medio de una riña que involucraba a los acompañantes de la víctima, la Policía confirmó que no se descarta que se trate de un hecho de sicariato.

De acuerdo con el comandante de la Policía en Cartagena, el general Gelver Peña, el hombre recibió dos disparos con una pistola de 9 milímetros: “Inicialmente se conoció por parte de las personas que prestan servicios allá que todo parecía ser una riña. Con el pasar de las horas y profundizando en la investigación, se ha podido establecer que puede haber otra hipótesis de un sicariato. En el momento en que llega la Policía manifiestan que era una especie de fiesta en la playa, donde estaban consumiendo bebidas embriagantes, y que todas estas personas que acompañaban al hoy occiso se fueron del lugar de los hechos, motivo por el cual, como es distante y hubo la necesidad de llegar por agua, pues las personas tuvieron el espacio para irse”, explicó el oficial.

Sobre la identidad de la víctima, el general Peña sostuvo que la investigación está a cargo del CTI de la Fiscalía y que se trataría de alias ‘el Enano’ o ‘el Patrón’, un hombre oriundo de la ciudad de Barranquilla de 46 años.



“Han aparecido por diferentes fuentes de información, sobre todo informales, que el cuerpo que se encontró es una persona conocida como alias ‘el Enano’ o alias ‘el Patrón’. Si llegase a ser esta persona, efectivamente es un individuo que tiene antecedentes por tráfico de estupefacientes en los años 2013 y 2014. Estamos a la espera y le pedimos a los ciudadanos paciencia y, por supuesto, prudencia para entender que las instituciones debemos obedecer a toda la legalidad”, detalló.

Entretanto, el oficial también indicó que no se ha podido establecer si la víctima se encontraba hospedada en el hotel o si disfrutaba de alguna especie de pasadía.

“Hay unas cámaras, las cuales, mediante las labores de Policía judicial que va a desarrollar el CTI, van a ser solicitadas para revisar los videos, porque al requerirlos de manera urgente para establecer si llegaron en lancha, si se fueron en lancha —que es la única forma de ingresar a esta zona de Cartagena—, tuvimos una negativa por parte del hotel”, agregó.