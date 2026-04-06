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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / No se descarta sicariato: Policía sobre homicidio en zona insular de Cartagena

No se descarta sicariato: Policía sobre homicidio en zona insular de Cartagena

Las autoridades trabajan en la identificación de la víctima, quien sería alias ‘el Patrón’ o ‘el Enano’.

Zona de homicidio en Tierrabomba, Cartagena.
Zona de homicidio en Tierrabomba, Cartagena.
Foto: captura de pantalla video suministrado.
Por: Dálida Orozco
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Actualizado: 6 de abr, 2026

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