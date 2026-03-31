Hieren a mujer durante hurto en Cartagena: le dispararon para robarle una cadena y un anillo de oro

Quince días después de que una mujer fuera asesinada en medio de un hurto en el sur de Cartagena, un nuevo caso de robo a mano armada vuelve a conmocionar a la capital de Bolívar.

En plena vía pública del barrio Daniel Lemaitre, una mujer resultó herida durante un asalto. En video quedó registrado el momento en el que la víctima, una mujer de 43 años que caminaba por un andén, es abordada por un sujeto que se baja de una motocicleta y la intimida con un arma de fuego.

En las imágenes se observa cómo el hombre la amedrenta para despojarla de sus pertenencias, mientras ella intenta defenderse. Acto seguido, el delincuente le dispara y se da a la huida junto a un acompañante en la misma motocicleta, dejando a la mujer herida en el piso.

De acuerdo con el reporte de la Policía de Cartagena, la víctima, a quien le hurtaron un anillo y una cadena de oro, recibió un disparo en la pierna con un arma traumática y fue trasladada a un centro asistencial, donde se recupera.



“La Policía Nacional verifica cámaras de seguridad para dar con la identidad y pronta captura de los responsables”, indicó el reporte.

Ofrecen recompensa por autores de asesinato de adulta mayor en hurto

Justo cuando se conocen las imágenes de este nuevo hecho de inseguridad en Cartagena, las autoridades anunciaron que siguen tras la pista de los autores del asesinato de Esilda Reyes Martínez, una mujer de 67 años, el pasado 17 de marzo en el barrio San Fernando.

Esilda fue asesinada por sus asaltantes cuando estos buscaban arrebatarle el dinero que acababa de retirar de una entidad bancaria.

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Precisamente, alias “el Mello”, quien fue identificado como uno de los presuntos autores de este atroz hecho, figura en el cartel de los más buscados en la ciudad, con una recompensa de hasta 20 millones de pesos.

“Lastimosamente, hace más de 10 días la ciudad tuvo un momento de luto, el cual todavía entristece a Cartagena, porque un miserable asesino, con el propósito de hurtar a una señora de la tercera edad, que había hecho un retiro de un banco en el sector conocido como ‘Mi Vaquita’, le intenta hurtar y le propina un impacto con arma de fuego”, explicó el general Gelver Yecid Peña, comandante de la Policía en Cartagena.

Según cifras de la encuesta de percepción ciudadana ‘Cartagena Cómo Vamos’, en 2025 el 53 % de los cartageneros afirmaba sentirse inseguro en la ciudad, un aumento de 13 puntos en relación con 2024.

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El informe da cuenta de que, al preguntar por los principales problemas de seguridad en los barrios, el 58 % de los ciudadanos menciona los atracos callejeros, seguidos por la presencia de pandillas con el 25 % y las riñas y peleas con el 14 %.

“Para 1 de cada 4 habitantes de la ciudad, la seguridad es uno de los principales temas a atender en Cartagena. Estos datos muestran que la seguridad continúa siendo un reto presente en la experiencia cotidiana y en la vida de los cartageneros”, señala el documento de ‘Cartagena Cómo Vamos’.

La capital de Bolívar cerró el año anterior con 6.493 hurtos y, en lo corrido de 2026, ya se registran 1.786 denuncias. Asimismo, se reportan 288 capturas por este delito.