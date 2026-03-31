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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Hieren a mujer durante hurto en Cartagena: le dispararon para robarle una cadena y un anillo de oro

Hieren a mujer durante hurto en Cartagena: le dispararon para robarle una cadena y un anillo de oro

En la capital de Bolívar también buscan a los responsables del asesinato de una adulta mayor durante un atraco.

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