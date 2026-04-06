”Hay que evitar incentivos perversos a grupos armados”: Defensoría a candidatos presidenciales

La Defensoría del Pueblo emitió una serie de recomendaciones dirigidas a las candidatas y candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, en un documento que advierte sobre decisiones urgentes que el próximo Gobierno deberá asumir para evitar un deterioro en la garantía de los derechos humanos en el país.

El informe pone sobre la mesa un panorama marcado por desigualdades sociales, brechas en el acceso a derechos básicos y fallas estructurales que afectan especialmente a las poblaciones más vulnerables.

Según advierte la entidad, problemas como la pobreza, la falta de acceso a servicios de salud, las dificultades para acceder a empleo digno y las limitaciones en conectividad siguen evidenciando rezagos estructurales que impactan directamente la calidad de vida de millones de colombianos.

En ese contexto, el documento aborda distintos temas críticos, entre ellos los diálogos con grupos armados ilegales, la crisis del sistema de salud, el hacinamiento en las cárceles y otros desafíos estructurales que siguen sin resolverse.



Diálogos con grupos armados: sin “incentivos perversos”

Uno de los principales llamados de la Defensoría está relacionado con los procesos de diálogo con grupos armados ilegales, un tema que hoy atraviesa el debate político de cara a las elecciones presidenciales del 31 de mayo.



La entidad advierte que cualquier negociación debe respetar el Acuerdo de Paz de 2016 y, sobre todo, garantizar los derechos de las víctimas. En ese sentido, insiste en que estos procesos no pueden convertirse en un incentivo para quienes siguen en la ilegalidad.

La entidad alerta sobre el riesgo de generar lo que denomina “incentivos perversos”, es decir, beneficios que puedan fortalecer a estos grupos o motivar su permanencia en armas.

Por eso, recomienda evitar reconocimientos políticos o simbólicos a disidencias o desertores de acuerdos previos, así como ejercer un control estricto sobre beneficios judiciales, como la suspensión de órdenes de captura, para impedir que sean utilizados con fines de expansión territorial.

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Además, subraya que los acuerdos no pueden terminar favoreciendo a quienes han incumplido compromisos anteriores, ni otorgarles beneficios iguales o superiores a quienes sí avanzaron en procesos de paz.



Salud: fallas estructurales y crisis en medicamentos

Otro de los puntos centrales del informe es la crisis del sistema de salud, que la Defensoría califica como estructural. La entidad advierte sobre problemas persistentes como la falta de transparencia en el manejo de recursos, las dificultades en el acceso a medicamentos y las demoras en la atención de servicios.

Estas fallas, según señala, se reflejan en el aumento de tutelas, quejas ciudadanas y reclamos administrativos, especialmente por la falta de entrega oportuna de tratamientos.

El llamado para el próximo Gobierno es avanzar en una reforma integral que garantice la sostenibilidad del sistema, mejore la atención y reduzca las brechas en el acceso, especialmente para las poblaciones más vulnerables.



Cárceles: hacinamiento y crisis humanitaria

La Defensoría advierte que el hacinamiento sigue siendo uno de los principales problemas, con niveles críticos en distintos centros de reclusión del país.

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En particular, señala que los centros de detención transitoria presentan un hacinamiento cercano al 99 %, lo que evidencia una presión desbordada del sistema y graves afectaciones a la dignidad humana, la salud y las condiciones básicas de las personas privadas de la libertad.

Frente a este panorama, recomienda avanzar en un plan integral que permita reducir el hacinamiento, racionalizar el uso de la detención preventiva y fortalecer alternativas a la privación de la libertad.



Medio ambiente, juventudes y desigualdad

En materia ambiental, la Defensoría advierte sobre los efectos cada vez más frecuentes de desastres naturales y la falta de preparación institucional para enfrentarlos, lo que ya está generando desplazamientos, pérdida de medios de vida y afectaciones en la salud de miles de personas.

En cuanto a las juventudes, el documento señala que enfrentan barreras importantes en el acceso a empleo, educación y oportunidades, en un contexto marcado por la violencia y el deterioro de la salud mental. Esta situación, advierte la entidad, aumenta su exposición a dinámicas de criminalidad y limita su papel como actores del desarrollo del país.

Asimismo, la Defensoría alerta sobre las brechas que afectan a otros grupos poblacionales. En Colombia, solo una parte de las personas mayores logra acceder a una pensión, mientras que las personas con discapacidad enfrentan mayores niveles de exclusión en educación, empleo y acceso a servicios básicos.

A esto se suma la persistencia de desigualdades territoriales y sociales que afectan de manera más intensa a comunidades rurales, étnicas y en condición de vulnerabilidad, lo que, según señala la Defensoría, evidencia la necesidad de políticas públicas más integrales, sostenibles y enfocadas en cerrar estas brechas.