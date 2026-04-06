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Blu Radio  / Nación  / Paz  / ”Hay que evitar incentivos perversos a grupos armados”: Defensoría a candidatos presidenciales

”Hay que evitar incentivos perversos a grupos armados”: Defensoría a candidatos presidenciales

La Defensoría pidió a los candidatos presidenciales establecer reglas claras en los diálogos con grupos armados ilegales y advirtió sobre la crisis en salud, el hacinamiento carcelario y distintas brechas sociales.

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