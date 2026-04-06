¿Volvieron los taches a las vías del sur de Cali? Autoridades responden

Reaparecieron los polémicos segregadores viales o 'taches' en el sur de Cali, esta vez en el barrio Bochalema, a la altura de la calle 42 con carrera 102, conocida también como la ampliación de la Avenida Ciudad de Cali. A través de las redes sociales la comunidad denunció la instalación de estos elementos, asegurando que estos estarían afectando la movilidad de la zona.

Estos elementos se están instalando en la zona de expansión de la ciudad, y según los habitantes del sector, sería la seguda vez que ocurre en los últimos tres meses, inversión que la comunidad exige se realice en otros elementos para mejorar el tránsito de vehículos en esa zona.

"Están de nuevo instalando no uno, dos o tres, sino un grupo importante de estos taches en un sector que realmente no le vemos una lógica, no lo vemos como una solución, sino más bien un impedimento para la movilidad efectiva. Vemos una reducción de los tiempos de movilidad, una complejidad en las vías innecesaria. ¿Por qué insistir en estos elementos? Pero soluciones efectivas de movilidad no vemos, no vemos reductores, no vemos semaforización", señaló Francisco Amar, vocero de la comunidad de Bochalema.

Desde la secretaria de Movilidad de Cali aclararon que estos taches no están siendo instalados por la Alcaldía sino por la concesionaria Rutas del Valle, que está adelantando la construcción de la Avenida Bicentenario.



"Lastimosamente, el sector de Bochalema ha ido creciendo de una manera muy acelerada, con una gran cantidad de construcciones, edificios principalmente, y pues contamos con las mismas vías de hace bastantes años. Entonces, esto ha afectado mucho la movilidad del sector. Sin embargo, venimos realizando planes piloto que han venido mejorando la movilidad del sector", señaló el secretario Sergio Moncayo.

La comunidad está pidiendo semáforos y señalización especialmente en la Avenida Ciudad de Cali, evitando la instalación de estos taches que reduce el espacio de las vías, e incrementa los trancones en hora pico.