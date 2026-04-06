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¿Volvieron los taches a las vías del sur de Cali? Autoridades responden

Estos elementos se están instalando en la zona de expansión de la ciudad, y según los habitantes del sector, sería la seguda vez que ocurre en los últimos tres meses.

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