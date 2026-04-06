En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Jorge Lemus
Papá Pitufo
Misión Artemis II
Abelardo De La Espriella

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Ofrecen recompensa para dar con responsables de vandalizar semáforos en Cali

Ofrecen recompensa para dar con responsables de vandalizar semáforos en Cali

Autoridades aseguraron que detrás de estas acciones hay bandas y grupos organizados, actualmente 20 semáforos se encuentran fuera de servicio y en este año se han registrado más de 70 ataques.

Publicidad

Publicidad

Publicidad