Ofrecen recompensa para dar con responsables de vandalizar semáforos en Cali

Ante el aumento de casos de vandalismo a la red semafórica de Cali, desde la Secretaría de Movilidad, en conjunto con la Secretaría de Seguridad, decidieron ofrecer una recompensa por información que permita la identificación de las personas que están detrás de estos ataques.

Esto permitirá posteriormente capturar a los sujetos que los están destruyendo, actualmente varios semáforos del sur de Cali siguen fuera de servicio.

"Damos una importante noticia y es que frente a toda esta cantidad de semáforos que se nos vienen vandalizando en la ciudad, hoy con el apoyo de la Secretaría de Seguridad y Justicia hoy estamos anunciando que se va a dar una recompensa de hasta $5 millones de pesos, por las personas que nos den información valiosa a nosotros o a la Policía o a la Secretaría de Seguridad para desmantelar esta gente porque en solo una semana nos dañaron 17 semáforos", dijo Sergio Moncayo, secretario de Movilidad de Cali.

Entre tanto, Javier Garcés, secretario de Seguridad de Cali, aseguró que detrás de esto hay bandas y grupos organizados que están atentando contra la red semafórica y para evitar nuevas afectaciones habrá controles especiales con las autoridades en los puntos donde estos casos se han vuelto repetitivos.



"Hemos identificado que el daño a la red semafórica es sistemático, es decir en los mismos puntos que afecta la movilidad en zonas específicas y ellos van por elementos muy puntuales, ellos hacen un estudio y saben a lo que se van y qué es lo que se van a robar, son acciones premeditadas que dejan fuera de servicio los semáforos, detrás de eso hay un lucro económico", manifestó el funcionario público.

De acuerdo con cifras entregadas por la Secretaría de Movilidad, actualmente 20 semáforos se encuentran fuera de servicio y están pendientes de intervención, la cual se realizará en los próximos días. Además, de señalar que en lo corrido de este año ya se han registrado más de 70 ataques contra estos dispositivos, mientras que la cifra del año anterior cerró por encima de los 200 casos.