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Blu Radio  / Nación  / Ibagué albergará Cumbre Internacional de Economía Circular en abril

Ibagué albergará Cumbre Internacional de Economía Circular en abril

Del 21 al 23 de abril, la ciudad será sede de la octava mesa redonda de ciudades y regiones, con participación de autoridades y expertos en sostenibilidad.

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