Ibagué albergará Cumbre Internacional de Economía Circular en abril

La ciudad de Ibagué será sede, entre el 21 y el 23 de abril, de la cumbre “Acción local con visión global de economía circular”, un encuentro que incluirá, por primera vez en América Latina, la mesa redonda de ciudades y regiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

En entrevista con Blu Radio, el gerente de Ibagué Limpia, Milton Restrepo, explicó el alcance del evento y señaló que “por primera vez esta mesa institucional llega a América Latina y ha escogido a Ibagué como sede para debatir el papel de las ciudades en la economía circular”. Además, indicó que “las ciudades intermedias tienen la posibilidad de planificarse desde el inicio como territorios sostenibles y aportar a la defensa del planeta”.

Durante los tres días se desarrollarán paneles y discusiones sobre construcción sostenible, gestión de residuos orgánicos y tratamiento de aguas residuales. También se mantiene abierta una convocatoria internacional para emprendimientos que presenten soluciones en estos campos, con la condición de implementar sus proyectos piloto en la ciudad.

Restrepo agregó que “la economía circular propone reutilizar los recursos y darles una segunda oportunidad, a diferencia del modelo lineal basado en producir y desechar”, al referirse a los enfoques que se discutirán en el evento. En ese contexto, se abordarán experiencias internacionales y se analizarán retos como el bajo tratamiento de aguas residuales en la región y el manejo de desechos.



El encuentro contará con la participación de organismos de cooperación internacional, redes de ciudades y expertos en sostenibilidad. Asimismo, se prevé el anuncio de nuevas iniciativas, entre ellas la proyección de una segunda edición de la cumbre y el fortalecimiento de estrategias para medir el impacto en productividad y empleo verde.

La cumbre será de carácter técnico y no estará abierta al público general, aunque los interesados podrán consultar las condiciones de participación a través de la página oficial del evento. Con esta agenda, Ibagué se posiciona como escenario de discusión internacional sobre economía circular y sostenibilidad desde el ámbito local.