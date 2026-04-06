Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy lunes 6 de abril de 2026

El chance Chontico Noche sigue consolidándose como uno de los sorteos más populares en el suroccidente colombiano, con una fuerte presencia en el Valle del Cauca. Gracias a su dinámica sencilla y a las múltiples formas de ganar, este juego reúne cada día a miles de jugadores que consultan los resultados oficiales con la expectativa de acertar el número ganador.



Resultado oficial Chontico Noche – 6 de abril de 2026

En el sorteo realizado el lunes 6 de abril de 2026, el resultado oficial del Chontico Noche fue:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

Estos resultados corresponden al más reciente sorteo y son los que deben tener en cuenta los apostadores para verificar sus jugadas.



Horario del sorteo Chontico Noche

El Chontico Noche se juega todos los días del año en los siguientes horarios:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Durante estas franjas, los jugadores suelen consultar los resultados en tiempo real. Además, el portafolio incluye otras opciones como Chontico Día y Súper Chontico Noche, ampliando las alternativas de participación.



Modalidades de juego

Uno de los principales atractivos del Chontico Noche es la variedad de modalidades disponibles, que permiten ajustar la apuesta según la preferencia de cada jugador:



Cuatro cifras directo o superpleno: acierto exacto en orden

acierto exacto en orden Combinado cuatro cifras: acierto sin importar el orden

acierto sin importar el orden Tres cifras directo: acierto de las tres últimas cifras en orden

acierto de las tres últimas cifras en orden Combinado tres cifras: acierto en cualquier orden

acierto en cualquier orden Dos cifras o pata: acierto de las dos últimas cifras

acierto de las dos últimas cifras Una cifra o uña: acierto de la última cifra

Esta diversidad hace que el juego sea accesible y dinámico para todo tipo de apostadores.



Cuánto cuesta apostar

El costo de participación es otro de los factores que impulsa su popularidad:



Apuesta mínima: $500 pesos

$500 pesos Apuesta máxima: $10.000 pesos

Estos valores permiten participar sin necesidad de realizar grandes inversiones.



Cómo jugar en línea en Colombia

El avance de las plataformas digitales ha facilitado que el Chontico Noche también pueda jugarse en línea a través de operadores autorizados por Coljuegos. El proceso es sencillo:



Registro en una plataforma oficial Validación de identidad Recarga de saldo Elección del número y la modalidad Confirmación de la apuesta

De esta manera, los usuarios pueden participar desde cualquier lugar con respaldo legal.

Requisitos para reclamar premios

Para reclamar premios es necesario presentar el tiquete original en buen estado, junto con el documento de identidad y su copia. Los requisitos varían según el monto:



Menos de 48 UVT: documentación básica

documentación básica Entre 48 y 181 UVT: diligenciar formulario SIPLAFT

diligenciar formulario SIPLAFT 182 UVT o más: certificación bancaria reciente

Cumplir con estas condiciones es clave para hacer efectivo el cobro del premio.



Últimos resultados del Chontico Noche

Estos son algunos de los resultados más recientes del sorteo:



5 de abril de 2026: 1234 - 2

1234 - 2 4 de abril de 2026: 4214 - 5

4214 - 5 3 de abril de 2026: 4801 - 6

4801 - 6 2 de abril de 2026: 7334 - 0

7334 - 0 1 de abril de 2026: 0321 - 5

Se recomienda siempre contrastar esta información con los canales oficiales para validar los resultados.