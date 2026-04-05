Resultado del chance Chontico Noche: último sorteo hoy domingo 5 de abril de 2026

El chance Chontico Noche continúa destacándose como uno de los sorteos más populares en el suroccidente colombiano, especialmente en el Valle del Cauca. Su dinámica sencilla y la posibilidad de obtener premios han hecho que miles de jugadores consulten diariamente los resultados oficiales



Resultado oficial del Chontico Noche – 5 de abril de 2026

En el sorteo realizado el domingo 5 de abril de 2026, el resultado oficial del Chontico Noche fue: 1234 - 2.



Número ganador: 1234

Dos últimas cifras: 34

Tres últimas cifras: 234

Quinta balota: 2

Horario del sorteo Chontico Noche

El Chontico Noche se juega todos los días del año, con horarios establecidos que concentran la atención de los apostadores:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

En estos momentos, los jugadores suelen verificar los resultados en tiempo real. Además, existen otras opciones dentro del portafolio como Chontico Día y Súper Chontico Noche, lo que amplía las alternativas de participación.



Modalidades de juego

Uno de los aspectos más atractivos del Chontico Noche es la variedad de modalidades disponibles, permitiendo a los usuarios adaptar sus apuestas según sus preferencias:



Cuatro cifras directo o superpleno: acierto exacto en orden

Combinado cuatro cifras: acierto sin importar el orden

Tres cifras directo: acierto de las tres últimas cifras en orden

Combinado tres cifras: acierto en cualquier orden

Dos cifras o pata: acierto de las dos últimas cifras

Una cifra o uña: acierto de la última cifra

Esta diversidad hace que el juego sea dinámico y accesible para distintos tipos de jugadores.



Cuánto cuesta apostar

El costo de participación en el Chontico Noche es uno de los factores que impulsa su popularidad. Los montos están diseñados para facilitar el acceso:



Apuesta mínima: $500 pesos

Apuesta máxima: $10.000 pesos

Estos valores permiten que una amplia audiencia participe sin necesidad de realizar grandes inversiones.



Cómo jugar en línea en Colombia

El crecimiento de las plataformas digitales ha permitido que el Chontico Noche también se juegue en línea a través de operadores autorizados por Coljuegos. El proceso es sencillo y seguro:



Registro en una plataforma oficial

Validación de identidad

Recarga de saldo

Elección del número y la modalidad

Confirmación de la apuesta

Este sistema ofrece comodidad a los usuarios, quienes pueden participar desde cualquier lugar con respaldo legal.



Requisitos para reclamar premios

Para reclamar premios del Chontico Noche, es necesario presentar el tiquete original en buen estado junto con el documento de identidad y su copia.

Los requisitos varían según el monto ganado. Para premios inferiores a 48 UVT, solo se solicita la documentación básica. Si el valor está entre 48 y 181 UVT, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT. En premios iguales o superiores a 182 UVT, se exige además una certificación bancaria reciente.

Últimos resultados del Chontico Noche

Los resultados recientes son uno de los contenidos más consultados por los jugadores. A continuación, algunos de los números ganadores más recientes:

