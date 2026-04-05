Resultado del chance Chontico Noche: último sorteo hoy domingo 5 de abril de 2026

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El chance Chontico Noche continúa destacándose como uno de los sorteos más populares en el suroccidente colombiano, especialmente en el Valle del Cauca. Su dinámica sencilla y la posibilidad de obtener premios han hecho que miles de jugadores consulten diariamente los resultados oficiales
En el sorteo realizado el domingo 5 de abril de 2026, el resultado oficial del Chontico Noche fue: 1234 - 2.
El Chontico Noche se juega todos los días del año, con horarios establecidos que concentran la atención de los apostadores:
En estos momentos, los jugadores suelen verificar los resultados en tiempo real. Además, existen otras opciones dentro del portafolio como Chontico Día y Súper Chontico Noche, lo que amplía las alternativas de participación.
Uno de los aspectos más atractivos del Chontico Noche es la variedad de modalidades disponibles, permitiendo a los usuarios adaptar sus apuestas según sus preferencias:
Esta diversidad hace que el juego sea dinámico y accesible para distintos tipos de jugadores.
El costo de participación en el Chontico Noche es uno de los factores que impulsa su popularidad. Los montos están diseñados para facilitar el acceso:
Estos valores permiten que una amplia audiencia participe sin necesidad de realizar grandes inversiones.
El crecimiento de las plataformas digitales ha permitido que el Chontico Noche también se juegue en línea a través de operadores autorizados por Coljuegos. El proceso es sencillo y seguro:
Este sistema ofrece comodidad a los usuarios, quienes pueden participar desde cualquier lugar con respaldo legal.
Para reclamar premios del Chontico Noche, es necesario presentar el tiquete original en buen estado junto con el documento de identidad y su copia.
Los requisitos varían según el monto ganado. Para premios inferiores a 48 UVT, solo se solicita la documentación básica. Si el valor está entre 48 y 181 UVT, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT. En premios iguales o superiores a 182 UVT, se exige además una certificación bancaria reciente.
Los resultados recientes son uno de los contenidos más consultados por los jugadores. A continuación, algunos de los números ganadores más recientes: